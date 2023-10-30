Самый скандальный пермский депутат попал в ловушку из-за одного документа

Пермскому депутату Лисняку предстоит доказать необходимость прогула пленарок ЗС

31 октября 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Ранее Илья Лисняк уже просил депутатов ЗС разрешить ему работать на пленарках удаленно, но коллеги его просьбу отклонили Фото: Сергей Русанов © URA.RU Беглый пермский депутат законодательного собрания Пермского края Илья Лисняк рискует лишиться мандата народного избранника. Все дело в изменениях, которые внесены в закон от 06.03.2007 года «О статусе депутата законодательного собрания Пермского края». В них говорится, что теперь народный избранник должен подтвердить, что отсутствует на заседании ЗакСо по уважительным причинам. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. «В случае невозможности участия в заседании законодательного собрания депутат в срок, не менее, чем за три дня до дня заседания, информирует в письменной форме председателя законодательного собрания [Валерия Сухих] о своем отсутствии и о его причинах с приложением документов, подтверждающих причину отсутствия», — сказано в документе за подписью губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Уважительными причинами для пропуска заседаний ЗС являются: временная нетрудоспособность, служебная командировка, отпуск и «препятствия, возникшие в результате обстоятельств, не зависящих от воли депутата». Также уважительными будут считаться «иные объективные причины», если таковыми их признает комиссия заксобрания. Изменения в указанный закон приняты депутатами краевого заксобрания в конце октября и вступят в силу 9 ноября. Теперь Лисняку будет гораздо сложнее подтвердить свое отсутствие объективными причинами. Вскоре после объявления его в розыск он уже просил коллег разрешить ему работать на пленарках удаленно, однако парламентарии просьбу депутата отклонили. С весны этого года Лисняк находится в федеральном розыске по делу о вымогательстве денег у и. о. главы администрации губернатора Прикамья Александра Смертина. Суд заочно арестовал его. На фоне преследования со стороны правоохранительных органов Лисняк покинул пределы РФ. Сам народный избранник заявлял, что его отъезд никак не связан с уголовным делом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Беглый пермский депутат законодательного собрания Пермского края Илья Лисняк рискует лишиться мандата народного избранника. Все дело в изменениях, которые внесены в закон от 06.03.2007 года «О статусе депутата законодательного собрания Пермского края». В них говорится, что теперь народный избранник должен подтвердить, что отсутствует на заседании ЗакСо по уважительным причинам. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. «В случае невозможности участия в заседании законодательного собрания депутат в срок, не менее, чем за три дня до дня заседания, информирует в письменной форме председателя законодательного собрания [Валерия Сухих] о своем отсутствии и о его причинах с приложением документов, подтверждающих причину отсутствия», — сказано в документе за подписью губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Уважительными причинами для пропуска заседаний ЗС являются: временная нетрудоспособность, служебная командировка, отпуск и «препятствия, возникшие в результате обстоятельств, не зависящих от воли депутата». Также уважительными будут считаться «иные объективные причины», если таковыми их признает комиссия заксобрания. Изменения в указанный закон приняты депутатами краевого заксобрания в конце октября и вступят в силу 9 ноября. Теперь Лисняку будет гораздо сложнее подтвердить свое отсутствие объективными причинами. Вскоре после объявления его в розыск он уже просил коллег разрешить ему работать на пленарках удаленно, однако парламентарии просьбу депутата отклонили. С весны этого года Лисняк находится в федеральном розыске по делу о вымогательстве денег у и. о. главы администрации губернатора Прикамья Александра Смертина. Суд заочно арестовал его. На фоне преследования со стороны правоохранительных органов Лисняк покинул пределы РФ. Сам народный избранник заявлял, что его отъезд никак не связан с уголовным делом.