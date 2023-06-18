18 июня 2023

Находящийся в розыске пермский депутат Лисняк поучаствовал в работе парламента. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, лисняк илья
Илья Лисняк поучаствовал в заседании комиссии по противодействию коррупции Фото:

Депутат заксобрания Пермского края Илья Лисняк, который находится в федеральном розыске по обвинению в вымогательстве, появился на заседании комиссии парламента по противодействию коррупции. Он подключился по видео-конференц-связи. Об этом сообщил источник в заксобрании.

«Илья Лисняк, видимо, использовал российский VPN. До конца не досидел, его отключили или отключился сам», — говорит источник.

Сам Илья Лисняк в ответ на сообщение в Telegram подтвердил эту информацию. «Вопрос чудовищной коррупции для нашего региона сейчас особо актуален, поэтому не мог не уделить время профильному совещанию», — отметил Лисняк.

Илья Лисняк в апреле был заочно арестован по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере. По версии следствия, он требовал 5 млн рублей у исполняющего обязанности главы администрации губернатора Александра Смертина. Взамен он обещал не критиковать губернатора Дмитрия Махонина. До предъявления обвинения он сбежал из России предположительно в Турцию.

Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат заксобрания Пермского края Илья Лисняк, который находится в федеральном розыске по обвинению в вымогательстве, появился на заседании комиссии парламента по противодействию коррупции. Он подключился по видео-конференц-связи. Об этом сообщил источник в заксобрании. «Илья Лисняк, видимо, использовал российский VPN. До конца не досидел, его отключили или отключился сам», — говорит источник. Сам Илья Лисняк в ответ на сообщение в Telegram подтвердил эту информацию. «Вопрос чудовищной коррупции для нашего региона сейчас особо актуален, поэтому не мог не уделить время профильному совещанию», — отметил Лисняк. Илья Лисняк в апреле был заочно арестован по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере. По версии следствия, он требовал 5 млн рублей у исполняющего обязанности главы администрации губернатора Александра Смертина. Взамен он обещал не критиковать губернатора Дмитрия Махонина. До предъявления обвинения он сбежал из России предположительно в Турцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...