Находящийся в розыске пермский депутат Лисняк поучаствовал в работе парламента. Фото

19 июня 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Илья Лисняк поучаствовал в заседании комиссии по противодействию коррупции Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутат заксобрания Пермского края Илья Лисняк, который находится в федеральном розыске по обвинению в вымогательстве, появился на заседании комиссии парламента по противодействию коррупции. Он подключился по видео-конференц-связи. Об этом сообщил источник в заксобрании. «Илья Лисняк, видимо, использовал российский VPN. До конца не досидел, его отключили или отключился сам», — говорит источник. Сам Илья Лисняк в ответ на сообщение в Telegram подтвердил эту информацию. «Вопрос чудовищной коррупции для нашего региона сейчас особо актуален, поэтому не мог не уделить время профильному совещанию», — отметил Лисняк. Илья Лисняк в апреле был заочно арестован по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере. По версии следствия, он требовал 5 млн рублей у исполняющего обязанности главы администрации губернатора Александра Смертина. Взамен он обещал не критиковать губернатора Дмитрия Махонина. До предъявления обвинения он сбежал из России предположительно в Турцию. Фото: Telegram-канал «Свежий номер»

Депутат заксобрания Пермского края Илья Лисняк, который находится в федеральном розыске по обвинению в вымогательстве, появился на заседании комиссии парламента по противодействию коррупции. Он подключился по видео-конференц-связи. Об этом сообщил источник в заксобрании. «Илья Лисняк, видимо, использовал российский VPN. До конца не досидел, его отключили или отключился сам», — говорит источник. Сам Илья Лисняк в ответ на сообщение в Telegram подтвердил эту информацию. «Вопрос чудовищной коррупции для нашего региона сейчас особо актуален, поэтому не мог не уделить время профильному совещанию», — отметил Лисняк. Илья Лисняк в апреле был заочно арестован по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере. По версии следствия, он требовал 5 млн рублей у исполняющего обязанности главы администрации губернатора Александра Смертина. Взамен он обещал не критиковать губернатора Дмитрия Махонина. До предъявления обвинения он сбежал из России предположительно в Турцию.