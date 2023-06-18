Депутат заксобрания Пермского края Илья Лисняк, который находится в федеральном розыске по обвинению в вымогательстве, появился на заседании комиссии парламента по противодействию коррупции. Он подключился по видео-конференц-связи. Об этом сообщил источник в заксобрании.
«Илья Лисняк, видимо, использовал российский VPN. До конца не досидел, его отключили или отключился сам», — говорит источник.
Сам Илья Лисняк в ответ на сообщение в Telegram подтвердил эту информацию. «Вопрос чудовищной коррупции для нашего региона сейчас особо актуален, поэтому не мог не уделить время профильному совещанию», — отметил Лисняк.
Илья Лисняк в апреле был заочно арестован по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере. По версии следствия, он требовал 5 млн рублей у исполняющего обязанности главы администрации губернатора Александра Смертина. Взамен он обещал не критиковать губернатора Дмитрия Махонина. До предъявления обвинения он сбежал из России предположительно в Турцию.
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