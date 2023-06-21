Находящийся в розыске пермский депутат Лисняк попросил разрешения работать удаленно

Удаленку Илье Лисняку не согласовали Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутат заксобрания Пермского края Илья Лисняк, который покинул РФ и находится в федеральном розыске, попросил коллег разрешить ему принимать участие в работе парламента удаленно. Об этом сообщил в начале пленарного заседания 22 июня спикер ЗС Валерий Сухих, передает корреспондент URA.RU.

«Нам нужно определиться с заявлением депутата Лисняка с просьбой разрешить ему работать на пленарном заседании в дистанционном формате. Напомню, что дистанционный режим отменен 20 июня. В связи с отменой дистанционного режима, ни юридической, ни технической возможности у нас нет», — отметил Сухих. Депутаты, проголосовав, не разрешили коллеге удаленку — 46 высказались против, 10 воздержались.

19 июня Илья Лисняк, который находится в федеральном розыске, появился на заседании комиссии парламента по противодействию коррупции по видео-конференц-связи. 20 июня в ЗС решили отменить возможность дистанционной работы для депутатов, которая появилась ранее в связи пандемией коронавируса. Лисняка в апреле заочно арестовали по обвинению в вымогательстве. По версии следствия, он требовал 5 млн рублей у и. о. главы администрации губернатора Александра Смертина. Взамен он обещал не критиковать главу региона Дмитрия Махонина. До предъявления обвинения Лисняк покинул Россию.