Соликамский завод, где делают боеприпасы, получил повреждения после ЧП

На соликамском заводе «Урал» в Пермском крае, где произошел хлопок, в одном из цехов выбиты стекла и двери. Пострадавших в результате инцидента нет, говорится в telegram-канале министерства территориальной безопасности Прикамья.
«На территории АО „Соликамский завод Урал“ в строении № 23/2, цех № 3 произошел хлопок. По оперативной информации, выбиты окна и двери, цеха. Цех работает в автоматизированном режиме, пострадавших нет, угрозы населению нет», — сообщает пресс-служба минтербезопасности Пермского края.
Ранее очевидцы в соцсетях рассказали о взрыве на предприятии. По информации регионального управления МЧС, сообщение о хлопке в одном из корпусов завода по улице Энергетиков поступило в 13:25 по местному времени. Инцидент не повлиял на производственный процесс предприятия.
АО «Соликамский завод Урал» производит боеприпасы, а также некоторые виды гражданской продукции. Предприятие контролируется холдингом «Технодинамика», входящим в Госкорпорацию «Ростех».
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