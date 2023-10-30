30 октября 2023

Соликамский завод, где делают боеприпасы, получил повреждения после ЧП

В здании завода «Урал» в Соликамске после хлопка выбиты стекла и двери
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на заводе "Полимер пласт". Тюмень, мчс, скорая помошь
Пострадавших в результате инцидента на заводе нет, предприятие продолжает работать в штатном режиме Фото:

На соликамском заводе «Урал» в Пермском крае, где произошел хлопок, в одном из цехов выбиты стекла и двери. Пострадавших в результате инцидента нет, говорится в telegram-канале министерства территориальной безопасности Прикамья.

«На территории АО „Соликамский завод Урал“ в строении № 23/2, цех № 3 произошел хлопок. По оперативной информации, выбиты окна и двери, цеха. Цех работает в автоматизированном режиме, пострадавших нет, угрозы населению нет», — сообщает пресс-служба минтербезопасности Пермского края.

Ранее очевидцы в соцсетях рассказали о взрыве на предприятии. По информации регионального управления МЧС, сообщение о хлопке в одном из корпусов завода по улице Энергетиков поступило в 13:25 по местному времени. Инцидент не повлиял на производственный процесс предприятия.

АО «Соликамский завод Урал» производит боеприпасы, а также некоторые виды гражданской продукции. Предприятие контролируется холдингом «Технодинамика», входящим в Госкорпорацию «Ростех».

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На соликамском заводе «Урал» в Пермском крае, где произошел хлопок, в одном из цехов выбиты стекла и двери. Пострадавших в результате инцидента нет, говорится в telegram-канале министерства территориальной безопасности Прикамья. «На территории АО „Соликамский завод Урал“ в строении № 23/2, цех № 3 произошел хлопок. По оперативной информации, выбиты окна и двери, цеха. Цех работает в автоматизированном режиме, пострадавших нет, угрозы населению нет», — сообщает пресс-служба минтербезопасности Пермского края. Ранее очевидцы в соцсетях рассказали о взрыве на предприятии. По информации регионального управления МЧС, сообщение о хлопке в одном из корпусов завода по улице Энергетиков поступило в 13:25 по местному времени. Инцидент не повлиял на производственный процесс предприятия. АО «Соликамский завод Урал» производит боеприпасы, а также некоторые виды гражданской продукции. Предприятие контролируется холдингом «Технодинамика», входящим в Госкорпорацию «Ростех».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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