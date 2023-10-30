30 октября 2023

«Соль-ТВ»: на заводе «Урал» в Соликамске после ЧП собрали экстренное совещание

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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, пожар, тушение
Специалисты разбираются в причинах ЧП (архивное фото) Фото:

На соликамском заводе «Урал» в Пермском крае после ЧП собрали экстренное совещание. Как сообщают СМИ, в нем принимают участие представители МЧС и руководство предприятия.

«На территорию завода никого не пропускают. Руководство предприятия и представители МЧС собрали экстренное совещание», — сообщает «Соль-ТВ» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Источники телеканала говорят, что существует угроза повторного взрыва.

О взрыве на заводе ранее сообщили очевидцы. В соцсетях распространили фото и видео ЧП. В минтербезе отметили, что в цехе № 3 произошел хлопок. Выбиты окна и двери.

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На соликамском заводе «Урал» в Пермском крае после ЧП собрали экстренное совещание. Как сообщают СМИ, в нем принимают участие представители МЧС и руководство предприятия. «На территорию завода никого не пропускают. Руководство предприятия и представители МЧС собрали экстренное совещание», — сообщает «Соль-ТВ» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Источники телеканала говорят, что существует угроза повторного взрыва. О взрыве на заводе ранее сообщили очевидцы. В соцсетях распространили фото и видео ЧП. В минтербезе отметили, что в цехе № 3 произошел хлопок. Выбиты окна и двери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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