«Соль-ТВ»: на заводе «Урал» в Соликамске после ЧП собрали экстренное совещание

Специалисты разбираются в причинах ЧП (архивное фото)
На соликамском заводе «Урал» в Пермском крае после ЧП собрали экстренное совещание. Как сообщают СМИ, в нем принимают участие представители МЧС и руководство предприятия.
«На территорию завода никого не пропускают. Руководство предприятия и представители МЧС собрали экстренное совещание», — сообщает «Соль-ТВ» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Источники телеканала говорят, что существует угроза повторного взрыва.
О взрыве на заводе ранее сообщили очевидцы. В соцсетях распространили фото и видео ЧП. В минтербезе отметили, что в цехе № 3 произошел хлопок. Выбиты окна и двери.
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