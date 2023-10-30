Вертолет с вахтовиками не долетел до Надыма из-за сообщения о пожаре

В ЯНАО вертолет с вахтовиками сел в тундре из-за сработавшей сигнализации

31 октября 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в 40 километрах от Надыма (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО вертолет Ми-8 компании «Газпром авиа», летевший из Бованенково в Надым 31 октября, совершил вынужденную посадку в сорока километрах от пункта назначения. Причиной вынужденной посадки стала сработавшая пожарная сигнализация, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры. «Воздушное судно Ми-8, выполнявшее коммерческий рейс по маршруту Бованенково-Надым, по причине срабатывания сигнализации о пожаре в главном редукторе, произвело посадку в 40 километрах от Надыма. Посадка осуществлена благополучно, на борту находились три члена экипажа и семь пассажиров», — сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры УрФО в официальном telegram-канале. В настоящее время прокуратура начала проверку инцидента. Пассажиры и члены экипажа эвакуированы в Надым, пострадавших среди них нет.

В ЯНАО вертолет Ми-8 компании «Газпром авиа», летевший из Бованенково в Надым 31 октября, совершил вынужденную посадку в сорока километрах от пункта назначения. Причиной вынужденной посадки стала сработавшая пожарная сигнализация, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры. «Воздушное судно Ми-8, выполнявшее коммерческий рейс по маршруту Бованенково-Надым, по причине срабатывания сигнализации о пожаре в главном редукторе, произвело посадку в 40 километрах от Надыма. Посадка осуществлена благополучно, на борту находились три члена экипажа и семь пассажиров», — сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры УрФО в официальном telegram-канале. В настоящее время прокуратура начала проверку инцидента. Пассажиры и члены экипажа эвакуированы в Надым, пострадавших среди них нет.