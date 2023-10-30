30 октября 2023

Вертолет с вахтовиками не долетел до Надыма из-за сообщения о пожаре

В ЯНАО вертолет с вахтовиками сел в тундре из-за сработавшей сигнализации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полет мальчика Артема на вертолете. Екатеринбург, вертолет, газпром, газпромавиа, ми-8, ми-8мтв-1, газпром авиа
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в 40 километрах от Надыма (архивное фото) Фото:

В ЯНАО вертолет Ми-8 компании «Газпром авиа», летевший из Бованенково в Надым 31 октября, совершил вынужденную посадку в сорока километрах от пункта назначения. Причиной вынужденной посадки стала сработавшая пожарная сигнализация, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

«Воздушное судно Ми-8, выполнявшее коммерческий рейс по маршруту Бованенково-Надым, по причине срабатывания сигнализации о пожаре в главном редукторе, произвело посадку в 40 километрах от Надыма. Посадка осуществлена благополучно, на борту находились три члена экипажа и семь пассажиров», — сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры УрФО в официальном telegram-канале.

В настоящее время прокуратура начала проверку инцидента. Пассажиры и члены экипажа эвакуированы в Надым, пострадавших среди них нет.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО вертолет Ми-8 компании «Газпром авиа», летевший из Бованенково в Надым 31 октября, совершил вынужденную посадку в сорока километрах от пункта назначения. Причиной вынужденной посадки стала сработавшая пожарная сигнализация, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры. «Воздушное судно Ми-8, выполнявшее коммерческий рейс по маршруту Бованенково-Надым, по причине срабатывания сигнализации о пожаре в главном редукторе, произвело посадку в 40 километрах от Надыма. Посадка осуществлена благополучно, на борту находились три члена экипажа и семь пассажиров», — сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры УрФО в официальном telegram-канале. В настоящее время прокуратура начала проверку инцидента. Пассажиры и члены экипажа эвакуированы в Надым, пострадавших среди них нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...