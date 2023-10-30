Вертолет с вахтовиками не долетел до Надыма из-за сообщения о пожаре

В ЯНАО вертолет Ми-8 компании «Газпром авиа», летевший из Бованенково в Надым 31 октября, совершил вынужденную посадку в сорока километрах от пункта назначения. Причиной вынужденной посадки стала сработавшая пожарная сигнализация, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.
«Воздушное судно Ми-8, выполнявшее коммерческий рейс по маршруту Бованенково-Надым, по причине срабатывания сигнализации о пожаре в главном редукторе, произвело посадку в 40 километрах от Надыма. Посадка осуществлена благополучно, на борту находились три члена экипажа и семь пассажиров», — сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры УрФО в официальном telegram-канале.
В настоящее время прокуратура начала проверку инцидента. Пассажиры и члены экипажа эвакуированы в Надым, пострадавших среди них нет.
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