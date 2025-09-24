Минэкономразвития снизило прогноз по росту зарплат

Минэкономразвития России снизило прогноз роста реальных зарплат в стране на 2025 год почти вдвое — до 3,4% вместо ранее ожидавшихся 6,8%. Об этом сообщил представитель министерства. Ведомство представило в правительство ключевые параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2026 год, а также на плановый период 2027–2028 годов.
В представленном документе также были скорректированы оценки по динамике экономической ситуации в текущем году, передает РИА Новости. По данным министерства, в 2025 году ожидается увеличение реальной заработной платы на 3,4%, в 2026 году — на 2,4%, в 2027 году — на 3,9%, а в 2028 году — на 3,2%. Для сравнения, в весеннем прогнозе предполагался рост реальных зарплат на уровне 6,8% в 2025 году, 5,7% в 2026 году, 4,1% в 2027 году и 3,2% в 2028 году.
В обновленном документе министерство скорректировало не только ожидания по зарплатам, но и по реальным располагаемым доходам населения. Прогнозируемый рост доходов в 2025 году составит 2,1% против прежних 3,4%. На текущий год ожидания также снизились: теперь ведомство рассчитывает на увеличение доходов граждан на 3,8%, хотя в апреле прогнозировалось 5,9%. На 2027 и 2028 годы заложены темпы роста доходов на уровне 3,5% и 3% соответственно.
На заседании правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России будет увеличен более чем на 20% и достигнет 27 093 рублей. Новые параметры МРОТ затронут около 4,5 миллиона трудящихся по всей стране.
