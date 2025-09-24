Токаев позвал Путина и Зеленского на переговоры

Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
«Если будет желание лидеров России и Украины приехать в Казахстан, то мы предоставим все необходимые услуги для успешного обеспечения переговоров», — сказал Токаев после заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости поиска дипломатических решений. Его слова передает корреспондент Tengrinews.kz. Глава государства отметил, что любые встречи на высшем уровне требуют тщательной подготовки на экспертном уровне с участием дипломатов и других профильных служб.
Токаев подчеркнул, что Казахстан не является посредником в конфликте между Россией и Украиной и не стремится брать на себя такую роль. По его словам, обе стороны способны вести диалог напрямую, обсуждая все спорные вопросы как на двусторонней основе, так и на различных уровнях. Президент Казахстана обратил внимание на исключительную сложность украинского кризиса. Он отметил, что упрощать ситуацию нельзя, поскольку с продолжением военных действий возникает все больше сопутствующих вопросов — территориальных, исторических, национальных, языковых и политических.
Ранее Владимир Зеленский выразил готовность провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным на территории Казахстана. Глава государства уточнил, что в качестве возможных площадок для переговоров также рассматривались Турция, Саудовская Аравия, Катар, Австрия и Швейцария.
