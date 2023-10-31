В ЛНР ФСБ задержала уроженца Тверской области, сражавшегося на стороне ВСУ. Видео

31 октября 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

ФСБ задержали россиянина, который воевал за ВСУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЛНР сотрудники ФСБ задержали уроженца Тверской области, который воевал против России на стороне ВСУ. Об этом написали в управлении Федеральной службы безопасности по Тверской области. «Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, участвовавшего в рядах ВСУ в боевых действиях против Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении службы. Уточняется, что мужчина был задержан во время боев в одном из районов ЛНР. Задержанный является уроженцем Тверской области. Он занимал пост замначальника штаба одного из подразделений украинской теробороны. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

В ЛНР сотрудники ФСБ задержали уроженца Тверской области, который воевал против России на стороне ВСУ. Об этом написали в управлении Федеральной службы безопасности по Тверской области. «Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, участвовавшего в рядах ВСУ в боевых действиях против Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении службы. Уточняется, что мужчина был задержан во время боев в одном из районов ЛНР. Задержанный является уроженцем Тверской области. Он занимал пост замначальника штаба одного из подразделений украинской теробороны. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».