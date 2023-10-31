В ЛНР ФСБ задержала уроженца Тверской области, сражавшегося на стороне ВСУ. Видео

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
ФСБ задержали россиянина, который воевал за ВСУ Фото:

В ЛНР сотрудники ФСБ задержали уроженца Тверской области, который воевал против России на стороне ВСУ. Об этом написали в управлении Федеральной службы безопасности по Тверской области.

«Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, участвовавшего в рядах ВСУ в боевых действиях против Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении службы. Уточняется, что мужчина был задержан во время боев в одном из районов ЛНР.

Задержанный является уроженцем Тверской области. Он занимал пост замначальника штаба одного из подразделений украинской теробороны. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

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В ЛНР сотрудники ФСБ задержали уроженца Тверской области, который воевал против России на стороне ВСУ. Об этом написали в управлении Федеральной службы безопасности по Тверской области. «Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, участвовавшего в рядах ВСУ в боевых действиях против Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении службы. Уточняется, что мужчина был задержан во время боев в одном из районов ЛНР. Задержанный является уроженцем Тверской области. Он занимал пост замначальника штаба одного из подразделений украинской теробороны. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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