В ЛНР сотрудники ФСБ задержали уроженца Тверской области, который воевал против России на стороне ВСУ. Об этом написали в управлении Федеральной службы безопасности по Тверской области.
«Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, участвовавшего в рядах ВСУ в боевых действиях против Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении службы. Уточняется, что мужчина был задержан во время боев в одном из районов ЛНР.
Задержанный является уроженцем Тверской области. Он занимал пост замначальника штаба одного из подразделений украинской теробороны. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».
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