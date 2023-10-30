Из-за роста аварий глава курганской ГИБДД обратился к федеральной структуре. Фото

31 октября 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Начальник курганской ГИБДД (архивное фото) сообщил о количестве смертельных ДТП на трассах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальник УГИБДД УМВД России по Курганской области полковник полиции Михаил Чебыкин обсудил аварийные участки трасс в регионе с начальником ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимиром Муравьевым. Об этом представители ведомства сообщили в группе областного ГИБДД в соцсети «ВКонтакте». «Руководитель Госавтоинспекции рассказал, что в течение года в регионе проводится масштабная работа, направленная на формирование законопослушного поведения и негативное отношение к правонарушителям в сфере дорожного движения. При этом отметил, на дорогах федерального значения произошло каждое седьмое происшествие или 91 ДТП», — указано в посте. По данным ГИБДД, больше всего ДТП, где погибли и пострадали люди, в регионе было совершено на трассе «Иртыш». В 54 авариях погибли 25 человек и 76 получили травмы. Также руководители ведомств обсудили, как снизить аварийность участков. В ГИБДД отметили, что на трассе «Иртыш» и «Подъезд к г. Тюмень», есть три места концентрации ДТП и два аварийных участка. Во время встречи Муравьев добавил, что представители организации подготовили противогололедный материал и технику. Ранее стало известно, что в августе и сентябре на курганских дорогах значительно увеличилось число ДТП со смертельным исходом. За эти два месяца на дорогах погибло 39 человек, что больше, чем за первые пять месяцев года. Встреча прошла 31 октября Фото: группа областного ГИБДД в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-112000504_3449 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Начальник УГИБДД УМВД России по Курганской области полковник полиции Михаил Чебыкин обсудил аварийные участки трасс в регионе с начальником ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимиром Муравьевым. Об этом представители ведомства сообщили в группе областного ГИБДД в соцсети «ВКонтакте». «Руководитель Госавтоинспекции рассказал, что в течение года в регионе проводится масштабная работа, направленная на формирование законопослушного поведения и негативное отношение к правонарушителям в сфере дорожного движения. При этом отметил, на дорогах федерального значения произошло каждое седьмое происшествие или 91 ДТП», — указано в посте. По данным ГИБДД, больше всего ДТП, где погибли и пострадали люди, в регионе было совершено на трассе «Иртыш». В 54 авариях погибли 25 человек и 76 получили травмы. Также руководители ведомств обсудили, как снизить аварийность участков. В ГИБДД отметили, что на трассе «Иртыш» и «Подъезд к г. Тюмень», есть три места концентрации ДТП и два аварийных участка. Во время встречи Муравьев добавил, что представители организации подготовили противогололедный материал и технику. Ранее стало известно, что в августе и сентябре на курганских дорогах значительно увеличилось число ДТП со смертельным исходом. За эти два месяца на дорогах погибло 39 человек, что больше, чем за первые пять месяцев года.