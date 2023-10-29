Прокурор Тюменской области инициировал проверку отключения света в Перевалово

Из-за перебоев электроснабжения жители нескольких поселков Тюменской области записали коллективное обращение к губернатору Александру Моору Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Проблемой жителей перевалово и других сел, которые страдают от перебоев электроснабжения, займется прокурор Тюменской области Владислав Московских. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служдба региональной прокуратуры

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту отключения электроэнергии в селе Перевалово Тюменского района. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины происходящего», — говорится в сообщении.

Известно, что проверку инициировали сообщения в тюменских СМИ, которые опубликовали коллективное обращение жителей нескольких сел к губернатору региона Александру Моору. Ранее URA.RU рассказало подробности о постоянных перебоях электроснабжения поселков Тюменского района.