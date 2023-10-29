29 октября 2023

Прокурор Тюменской области инициировал проверку отключения света в Перевалово

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, лампочка, электроэнергия, коммунальные услуги, услуги жкх
Из-за перебоев электроснабжения жители нескольких поселков Тюменской области записали коллективное обращение к губернатору Александру Моору Фото:

Проблемой жителей перевалово и других сел, которые страдают от перебоев электроснабжения, займется прокурор Тюменской области Владислав Московских. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служдба региональной прокуратуры

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту отключения электроэнергии в селе Перевалово Тюменского района. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины происходящего», — говорится в сообщении.

Известно, что проверку инициировали сообщения в тюменских СМИ, которые опубликовали коллективное обращение жителей нескольких сел к губернатору региона Александру Моору. Ранее URA.RU рассказало подробности о постоянных перебоях электроснабжения поселков Тюменского района.

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Проблемой жителей перевалово и других сел, которые страдают от перебоев электроснабжения, займется прокурор Тюменской области Владислав Московских. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служдба региональной прокуратуры «Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту отключения электроэнергии в селе Перевалово Тюменского района. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины происходящего», — говорится в сообщении. Известно, что проверку инициировали сообщения в тюменских СМИ, которые опубликовали коллективное обращение жителей нескольких сел к губернатору региона Александру Моору. Ранее URA.RU рассказало подробности о постоянных перебоях электроснабжения поселков Тюменского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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