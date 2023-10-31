Изнасиловавшему девочек педофилу в Анапе вынесли приговор

Задержанный в Анапе педофил Измайлов приговорен к 7 годам колонии

31 октября 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

Суд приговорил педофила к семи годам колонии строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Геннадия Измайлова, который изнасиловал пять школьниц в детском лагере в Анапе, приговорили к семи годам колонии. Об этом написали в telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края. «К 7 годам колонии строгого режима приговорили педофила, которого ранее арестовали Анапе за сексуальное насилие над девочками в детском лагере „Счастливое детство“», — передает telegram-канал. В августе он пробрался на территорию лагеря, после чего зашел в комнату отдыха и изнасиловал несколько школьниц. В начале августа стало известно, что Измайлова задержали после совершения преступления. Позже в СМИ заявили, что мужчина устраивал «рейд» по детским лагерям. Спустя время его арестовали на срок в один месяц и 28 дней. Кроме того, после преступления Измаилова власти Анапы заявили о намерении усилить меры безопасности в детских лагерях.

Геннадия Измайлова, который изнасиловал пять школьниц в детском лагере в Анапе, приговорили к семи годам колонии. Об этом написали в telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края. «К 7 годам колонии строгого режима приговорили педофила, которого ранее арестовали Анапе за сексуальное насилие над девочками в детском лагере „Счастливое детство“», — передает telegram-канал. В августе он пробрался на территорию лагеря, после чего зашел в комнату отдыха и изнасиловал несколько школьниц. В начале августа стало известно, что Измайлова задержали после совершения преступления. Позже в СМИ заявили, что мужчина устраивал «рейд» по детским лагерям. Спустя время его арестовали на срок в один месяц и 28 дней. Кроме того, после преступления Измаилова власти Анапы заявили о намерении усилить меры безопасности в детских лагерях.