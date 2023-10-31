Изнасиловавшему девочек педофилу в Анапе вынесли приговор

Задержанный в Анапе педофил Измайлов приговорен к 7 годам колонии
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Суд приговорил педофила к семи годам колонии строгого режима Фото:

Геннадия Измайлова, который изнасиловал пять школьниц в детском лагере в Анапе, приговорили к семи годам колонии. Об этом написали в telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

«К 7 годам колонии строгого режима приговорили педофила, которого ранее арестовали Анапе за сексуальное насилие над девочками в детском лагере „Счастливое детство“», — передает telegram-канал. В августе он пробрался на территорию лагеря, после чего зашел в комнату отдыха и изнасиловал несколько школьниц.

В начале августа стало известно, что Измайлова задержали после совершения преступления. Позже в СМИ заявили, что мужчина устраивал «рейд» по детским лагерям. Спустя время его арестовали на срок в один месяц и 28 дней. Кроме того, после преступления Измаилова власти Анапы заявили о намерении усилить меры безопасности в детских лагерях.

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Геннадия Измайлова, который изнасиловал пять школьниц в детском лагере в Анапе, приговорили к семи годам колонии. Об этом написали в telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края. «К 7 годам колонии строгого режима приговорили педофила, которого ранее арестовали Анапе за сексуальное насилие над девочками в детском лагере „Счастливое детство“», — передает telegram-канал. В августе он пробрался на территорию лагеря, после чего зашел в комнату отдыха и изнасиловал несколько школьниц. В начале августа стало известно, что Измайлова задержали после совершения преступления. Позже в СМИ заявили, что мужчина устраивал «рейд» по детским лагерям. Спустя время его арестовали на срок в один месяц и 28 дней. Кроме того, после преступления Измаилова власти Анапы заявили о намерении усилить меры безопасности в детских лагерях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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