Украина возвращается к первоначальному плану по наступлению на Россию

Аналитик Джерелиевский: Киев планирует использовать криминалитет для борьбы с РФ

Количество потерь снизится из-за смены тактики ВСУ, сказал Борис Джерелиевский Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина возвращается к первоначальному плану по борьбе с Россией, к которому готовилась еще до спецоперации. Об этом сообщил URA.RU военный эксперт, аналитик Борис Джерелиевский. Он отметил, что для дестабилизации внутри страны Киев хочет использовать связи уголовников.

Как изменится стратегия Украины

Военная стратегия Украины серьезно изменится до наступления зимы, пишет журнал Time. Также намечаются кадровые перестановки, в частности, Киев хочет уволить старшего генерала из-за медленного прогресса в украинском контрнаступлении.

«Тактика будет смещаться в сторону действий малой интенсивности, террористических вылазок. Запад и готовил Украину именно к этому формату: перед СВО ей перебрасывалась в большом количестве прежде всего легкая техника и вооружения, которые могут использоваться даже малыми группами. То есть Киев возвращается к первоначальному плану», — сказал Борис Джерелиевский.

Военный эксперт, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» полковник запаса Роман Насонов добавил, что возможная кадровая перестановка нужна для сокрытия неудач ВСУ. «Назначение тех или иных должностных лиц — это прерогатива прямых начальников. Это особенно часто применяется в период малоудачных, малорезультативных действий. Поэтому это также очередной способ скрыть свои провальные решения, которые были навязаны политическим руководством военному командованию», — отметил он.

Как Киев планирует проникнуть в РФ

По словам Джерелиевского, Киев будет стараться инициировать террористическую войну. «Возможны провокации, похожие на те, что мы наблюдали в Махачкале. Но надо сказать, что практически все ячейки выявляются и ликвидируются», — продолжил он.

Сейчас поступает информация, что идет работа среди криминалитета, подчеркнул аналитик. «Это уже имело место на Украине после освобождения Запорожской и Херсонских областей. Тогда ГУР и СБУ интенсивно привлекали уголовников, алкоголиков, наркоманов и различных маргиналов.

Поджечь пшеничное поле, прилепить магнитную мину к днищу машины, бросить гранату в окно, выстрелить в полицейского в упор они вполне могут. Нечто подобное пытаются сейчас использовать на территории России. Они требуют от украинских воров, чтобы они использовали контакты на территории РФ. Также ведется работа с этническими преступными группами», — добавил собеседник агентства.

Такое смещение акцентов пойдет на руку России, считает Джерелиевский. «Нам будет легче, потому что мы имеем колоссальный опыт борьбы и с криминалитетом, и с организованной преступностью, и с террористическим подпольем. Так что все эти вопросы решаемы. Главное, что потери станут значительно меньше, чем во время широкомасштабных боевых действий», — подытожил он.