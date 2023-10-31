В правительстве Челябинской области ликвидируется спортивная структура

В правительстве Челябинской области ликвидируют структуру, отвечавшую за проведение комплекса ГТО. Соответствующее распоряжение правительства региона размещено 31 октября на официальном портале правовой информации.
«Ликвидировать в установленном порядке областное государственное бюджетное учреждение „Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ‚Готов к труду и обороне‘ (ГТО) в Челябинской области“. Определить министерство по физической культуре и спорту Челябинской области ответственным за осуществление ликвидационных структур». — говорится в распоряжении.
ОГБУ было создано в августе 2015 года. Со дня основания по октябрь 2022 года этой структурой руководил депутат гордумы Челябинска, помощник депутат Госдумы Владимира Бурматова Александр Беленков. Летом 2022 года стало известно о его отставке, а работу ОГБУ проверила Контрольно-счетная палата региона.
17 октября 2023 года стало известно, что при правительстве региона создается автономная некоммерческая организация (АНО) «Дирекция спортивно-массовых мероприятий в Челябинской области», учредителем которой так же является минспорта региона. По данным URA.RU, большинство сотрудников ликвидируемого ОГБУ перейдет на работу в АНО.
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