В цехах «Курганмашзавода» показали сборку легендарных БМП для фронта. Фото, видео

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Завод КМЗ. Курган
На «Курганмашзаводе» показали, как создают БМП-3 для фронта Фото:
новость из сюжета
Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

На «Курганмашзаводе» показали процесс создания боевых машин пехоты БМП-3, которые используют в зоне спецоперации. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший в одном из цехов оборонного предприятия. «Курганмашзавод» является единственным производителем подобных бронемашин в стране.

«В цехе сварочных технологий „Курганмашзавода“ создают корпуса бронемашин. Сварщики соединяют детали будущей БМП-3: днище, бортовые листы, крышу и прочие элементы. После этого готовый корпус отправляется на сборку», — передает корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод», входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех», отправил на фронт партию новых БМП-3. Курганские бронемашины способны работать при температуре до -40 градусов, а также имеют тепловизионную камеру для распознавания целей в ночное время. По словам генерала Минобороны РФ Александра Шестакова, «тройка» является самой уникальной машиной.

Завод КМЗ. Курган
В сварочном цехе «Курганмашзавода» создают корпуса будущих БМП-3
Фото:
Завод КМЗ. Курган
Заводчане сваривают днище, бортовые листы и монтируют крышу бронемашин
Фото:
Завод КМЗ. Курган
Сотрудники «Курганмашзавода» работают на обновленном сварочном оборудовании
Фото:
Завод КМЗ. Курган
После окончания сварочных работ корпуса БМП-3 отправляют на дальнейшую сборку
Фото:
Завод КМЗ. Курган
БМП-3 имеет алюминиевый броневой корпус и алюминиевую башню, которые способны защищать от пуль стрелкового оружия и осколков
Фото:
Завод КМЗ. Курган
После сборки бронемашины дополнительно оснащают бронеэкранами и противокамулятивными решетками
Фото:
Завод КМЗ. Курган
С августа 2022 года завод работает в особом режиме для успешного выполнения гособоронзаказа
Фото:

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На «Курганмашзаводе» показали процесс создания боевых машин пехоты БМП-3, которые используют в зоне спецоперации. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший в одном из цехов оборонного предприятия. «Курганмашзавод» является единственным производителем подобных бронемашин в стране. «В цехе сварочных технологий „Курганмашзавода“ создают корпуса бронемашин. Сварщики соединяют детали будущей БМП-3: днище, бортовые листы, крышу и прочие элементы. После этого готовый корпус отправляется на сборку», — передает корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод», входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех», отправил на фронт партию новых БМП-3. Курганские бронемашины способны работать при температуре до -40 градусов, а также имеют тепловизионную камеру для распознавания целей в ночное время. По словам генерала Минобороны РФ Александра Шестакова, «тройка» является самой уникальной машиной.
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