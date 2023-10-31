На «Курганмашзаводе» показали процесс создания боевых машин пехоты БМП-3, которые используют в зоне спецоперации. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший в одном из цехов оборонного предприятия. «Курганмашзавод» является единственным производителем подобных бронемашин в стране.
«В цехе сварочных технологий „Курганмашзавода“ создают корпуса бронемашин. Сварщики соединяют детали будущей БМП-3: днище, бортовые листы, крышу и прочие элементы. После этого готовый корпус отправляется на сборку», — передает корреспондент URA.RU.
Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод», входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех», отправил на фронт партию новых БМП-3. Курганские бронемашины способны работать при температуре до -40 градусов, а также имеют тепловизионную камеру для распознавания целей в ночное время. По словам генерала Минобороны РФ Александра Шестакова, «тройка» является самой уникальной машиной.
В сварочном цехе «Курганмашзавода» создают корпуса будущих БМП-3
На «Курганмашзаводе» показали процесс создания боевых машин пехоты БМП-3, которые используют в зоне спецоперации. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший в одном из цехов оборонного предприятия. «Курганмашзавод» является единственным производителем подобных бронемашин в стране. «В цехе сварочных технологий „Курганмашзавода“ создают корпуса бронемашин. Сварщики соединяют детали будущей БМП-3: днище, бортовые листы, крышу и прочие элементы. После этого готовый корпус отправляется на сборку», — передает корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод», входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех», отправил на фронт партию новых БМП-3. Курганские бронемашины способны работать при температуре до -40 градусов, а также имеют тепловизионную камеру для распознавания целей в ночное время. По словам генерала Минобороны РФ Александра Шестакова, «тройка» является самой уникальной машиной.