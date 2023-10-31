На «Курганмашзаводе» показали, как создают БМП-3 для фронта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

На «Курганмашзаводе» показали процесс создания боевых машин пехоты БМП-3, которые используют в зоне спецоперации. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший в одном из цехов оборонного предприятия. «Курганмашзавод» является единственным производителем подобных бронемашин в стране.

«В цехе сварочных технологий „Курганмашзавода“ создают корпуса бронемашин. Сварщики соединяют детали будущей БМП-3: днище, бортовые листы, крышу и прочие элементы. После этого готовый корпус отправляется на сборку», — передает корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод», входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех», отправил на фронт партию новых БМП-3. Курганские бронемашины способны работать при температуре до -40 градусов, а также имеют тепловизионную камеру для распознавания целей в ночное время. По словам генерала Минобороны РФ Александра Шестакова, «тройка» является самой уникальной машиной.

В сварочном цехе «Курганмашзавода» создают корпуса будущих БМП-3 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заводчане сваривают днище, бортовые листы и монтируют крышу бронемашин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники «Курганмашзавода» работают на обновленном сварочном оборудовании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После окончания сварочных работ корпуса БМП-3 отправляют на дальнейшую сборку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

БМП-3 имеет алюминиевый броневой корпус и алюминиевую башню, которые способны защищать от пуль стрелкового оружия и осколков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После сборки бронемашины дополнительно оснащают бронеэкранами и противокамулятивными решетками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU