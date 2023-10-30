В Екатеринбурге на месте, где нашли тело майора, до сих пор не убрали лужу крови. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие нового опорного пункта Отдела полиции № 4 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, погоны, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы, майор полиции
Тело майора нашли 28 октября (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге нашли мертвыми двух пенсионеров

В Екатеринбурге на месте, где нашли мертвым майора полиции Рудольфа Габтрахманова, до сих пор не убрали лужу крови. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

Габтрахманова нашли мертвым 28 октября на лестничной площадке на Базовом переулке, 50. Туда мужчина приехал, чтобы забрать детей у тестя, но до квартиры так и не дошел. По данным URA.RU, до этого силовик выезжал в квартиру на Новгородцевой, 25/2, где обнаружили тела двух пенсионеров. По одной из версий, майор мог быть причастен к их смерти.

Тело Габтрахманова обнаружили на 23-м этаже дома. «Лестничная площадка скрыта от квартир дверью. Открыв ее, в глаза сразу же бросается бордово-красное пятно. Рядом с лужой крови лежат медицинские перчатки», — поделился журналист агентства. Корреспондент хотел пообщаться с жителями квартир, но никто не открыл дверь. Кроме того, следы крови есть и в одном из нескольких лифтов.

Новость по теме
Погибшего в Екатеринбурге полицейского подозревают в убийстве пенсионеров

Позднее выяснилось, что у 85-летних пенсионеров пропали пять миллионов рублей. По одной из версий, Габтрахманов мог украсть деньги у пожилой пары. Также сообщалось, что у силовика мог быть долг в казино, по этой причине он и решился на кражу. Родственница майора опровергла агентству информацию, что Габтрахманов был игроманом. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.

Следы крови в лифте
Следы крови в лифте
Фото:
Лужа крови на месте, где нашли тело майора полиции
Лужа крови на месте, где нашли тело майора полиции
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на месте, где нашли мертвым майора полиции Рудольфа Габтрахманова, до сих пор не убрали лужу крови. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Габтрахманова нашли мертвым 28 октября на лестничной площадке на Базовом переулке, 50. Туда мужчина приехал, чтобы забрать детей у тестя, но до квартиры так и не дошел. По данным URA.RU, до этого силовик выезжал в квартиру на Новгородцевой, 25/2, где обнаружили тела двух пенсионеров. По одной из версий, майор мог быть причастен к их смерти. Тело Габтрахманова обнаружили на 23-м этаже дома. «Лестничная площадка скрыта от квартир дверью. Открыв ее, в глаза сразу же бросается бордово-красное пятно. Рядом с лужой крови лежат медицинские перчатки», — поделился журналист агентства. Корреспондент хотел пообщаться с жителями квартир, но никто не открыл дверь. Кроме того, следы крови есть и в одном из нескольких лифтов. Позднее выяснилось, что у 85-летних пенсионеров пропали пять миллионов рублей. По одной из версий, Габтрахманов мог украсть деньги у пожилой пары. Также сообщалось, что у силовика мог быть долг в казино, по этой причине он и решился на кражу. Родственница майора опровергла агентству информацию, что Габтрахманов был игроманом. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...