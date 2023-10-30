В Екатеринбурге на месте, где нашли тело майора, до сих пор не убрали лужу крови. Фото

30 октября 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге на месте, где нашли мертвым майора полиции Рудольфа Габтрахманова, до сих пор не убрали лужу крови. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Габтрахманова нашли мертвым 28 октября на лестничной площадке на Базовом переулке, 50. Туда мужчина приехал, чтобы забрать детей у тестя, но до квартиры так и не дошел. По данным URA.RU, до этого силовик выезжал в квартиру на Новгородцевой, 25/2, где обнаружили тела двух пенсионеров. По одной из версий, майор мог быть причастен к их смерти. Тело Габтрахманова обнаружили на 23-м этаже дома. «Лестничная площадка скрыта от квартир дверью. Открыв ее, в глаза сразу же бросается бордово-красное пятно. Рядом с лужой крови лежат медицинские перчатки», — поделился журналист агентства. Корреспондент хотел пообщаться с жителями квартир, но никто не открыл дверь. Кроме того, следы крови есть и в одном из нескольких лифтов. Позднее выяснилось, что у 85-летних пенсионеров пропали пять миллионов рублей. По одной из версий, Габтрахманов мог украсть деньги у пожилой пары. Также сообщалось, что у силовика мог быть долг в казино, по этой причине он и решился на кражу. Родственница майора опровергла агентству информацию, что Габтрахманов был игроманом. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.