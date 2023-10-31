Россиянам увеличили срок безвизового пребывания в Таиланде

Таиланд продлил срок безвизового пребывания россиян в стране до 90 дней

31 октября 2023 в 19:36 Размер текста - 17 +

Россияне смогут находиться в Таиланде без виз до 90 дней Фото: Алена Полозова © URA.RU Правительство Таиланда временно утвердило указ МИДа Королевства о продлении срока безвизового пребывания россиян в стране до 90 дней. Об этом сообщили в Генконсульстве России в Пхукете. «Премьер-министр Таиланда в качестве временной меры в одностороннем порядке утвердил указ МИДа об увеличении срока безвизового пребывания граждан России в Королевстве до 90 дней в период с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года», — говорится в сообщении Генконсульства. Уточняется, что в паспорта граждан РФ будут проставлять 90-дневные штампы при пересечении таиландской границы. При этом нововведения не предусматривают оформление в Таиланде визы по такому штампу. Ранее стало известно, что Таиланд намерен увеличить срок безвизового нахождения в стране россиян в стране до 60 дней. Позже премьер-министр Королевства Сеттха Тхависин заявил, что срок увеличится еще на 90 дней.

Правительство Таиланда временно утвердило указ МИДа Королевства о продлении срока безвизового пребывания россиян в стране до 90 дней. Об этом сообщили в Генконсульстве России в Пхукете. «Премьер-министр Таиланда в качестве временной меры в одностороннем порядке утвердил указ МИДа об увеличении срока безвизового пребывания граждан России в Королевстве до 90 дней в период с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года», — говорится в сообщении Генконсульства. Уточняется, что в паспорта граждан РФ будут проставлять 90-дневные штампы при пересечении таиландской границы. При этом нововведения не предусматривают оформление в Таиланде визы по такому штампу. Ранее стало известно, что Таиланд намерен увеличить срок безвизового нахождения в стране россиян в стране до 60 дней. Позже премьер-министр Королевства Сеттха Тхависин заявил, что срок увеличится еще на 90 дней.