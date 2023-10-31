Россиянам увеличили срок безвизового пребывания в Таиланде

Таиланд продлил срок безвизового пребывания россиян в стране до 90 дней
© Служба новостей «URA.RU»
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Таиланд, корабли, причал, море берег
Россияне смогут находиться в Таиланде без виз до 90 дней Фото:

Правительство Таиланда временно утвердило указ МИДа Королевства о продлении срока безвизового пребывания россиян в стране до 90 дней. Об этом сообщили в Генконсульстве России в Пхукете.

«Премьер-министр Таиланда в качестве временной меры в одностороннем порядке утвердил указ МИДа об увеличении срока безвизового пребывания граждан России в Королевстве до 90 дней в период с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года», — говорится в сообщении Генконсульства.

Уточняется, что в паспорта граждан РФ будут проставлять 90-дневные штампы при пересечении таиландской границы. При этом нововведения не предусматривают оформление в Таиланде визы по такому штампу.

Ранее стало известно, что Таиланд намерен увеличить срок безвизового нахождения в стране россиян в стране до 60 дней. Позже премьер-министр Королевства Сеттха Тхависин заявил, что срок увеличится еще на 90 дней.

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Правительство Таиланда временно утвердило указ МИДа Королевства о продлении срока безвизового пребывания россиян в стране до 90 дней. Об этом сообщили в Генконсульстве России в Пхукете. «Премьер-министр Таиланда в качестве временной меры в одностороннем порядке утвердил указ МИДа об увеличении срока безвизового пребывания граждан России в Королевстве до 90 дней в период с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года», — говорится в сообщении Генконсульства. Уточняется, что в паспорта граждан РФ будут проставлять 90-дневные штампы при пересечении таиландской границы. При этом нововведения не предусматривают оформление в Таиланде визы по такому штампу. Ранее стало известно, что Таиланд намерен увеличить срок безвизового нахождения в стране россиян в стране до 60 дней. Позже премьер-министр Королевства Сеттха Тхависин заявил, что срок увеличится еще на 90 дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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