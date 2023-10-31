На трассе М-5 в Челябинской области ограничили движение

31 октября 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

Предварительно, движение ограничили до утра 1 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области вечером 31 октября ограничили движения из-за снегопада. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, в категорию транспорта, которому запрещено движение, вошли пассажирские автобусы, маршрутных и легковые такси, а также грузовые фуры. «С 20:30 часов 31 октября введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, на участке от Республики Башкортостан до развязки на Чебаркуль автодороги М-5 „Урал“ в связи с неблагоприятными погодными условиями. Ориентировочное время окончания ограничения движения до 06:00 часов 1 ноября», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона. В ведомстве обратились к водителям. Из попросили по возможности отказаться от дальних путешествий. В настоящее время на трассу выведены дополнительные экипажи ДПС. Работа по обеспечению безопасности на дороге продолжается в круглосуточном режиме. В минувшие выходные все также из-за погодных условий было решено ограничить проезд некоторому транспорту по трассе. Несколько раз ограничения продлевались. Погода не давала полноценно запустить движение по трассе.

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области вечером 31 октября ограничили движения из-за снегопада. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, в категорию транспорта, которому запрещено движение, вошли пассажирские автобусы, маршрутных и легковые такси, а также грузовые фуры. «С 20:30 часов 31 октября введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, на участке от Республики Башкортостан до развязки на Чебаркуль автодороги М-5 „Урал“ в связи с неблагоприятными погодными условиями. Ориентировочное время окончания ограничения движения до 06:00 часов 1 ноября», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона. В ведомстве обратились к водителям. Из попросили по возможности отказаться от дальних путешествий. В настоящее время на трассу выведены дополнительные экипажи ДПС. Работа по обеспечению безопасности на дороге продолжается в круглосуточном режиме. В минувшие выходные все также из-за погодных условий было решено ограничить проезд некоторому транспорту по трассе. Несколько раз ограничения продлевались. Погода не давала полноценно запустить движение по трассе.