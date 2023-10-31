Укрепленный пункт в Харьковской области был уничтожен силами российских военных батальона «Запад-Ахмат». Об этом заявил в своем telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
«По координатам неприятеля был нанесен плотный удар из орудий третьей гаубичной артиллерийской батареи 245-го мотострелкового полка. В результате огневого поражения уничтожен вражеский укрепленный пункт», —
Действия происходили в районе населенного пункта Морозова Долина в Харьковской области. Под руководством начальника отдела полиции по Курчалоевскому району Чечни Рустама Агуева батальон «Запад-Ахмат» отодвинул силы Вооруженных сил Украины от границы.
Ранее сообщалось, что российские десантники отразили атаку ВСУ севернее Артемовска. В ходе боя украинские военные отступили к заброшенным домам. Российские бойцы увидели местоположение противника и нанесли по ним удар.
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