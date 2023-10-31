31 октября 2023

Кадыров сообщил о разгроме укреппункта ВСУ

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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, кадыров рамзан
Батальон «Запад-Ахмат» выбил ВСУ у населенного пункта Морозова Долина, заявил Рамзан Кадыров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Укрепленный пункт в Харьковской области был уничтожен силами российских военных батальона «Запад-Ахмат». Об этом заявил в своем telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«По координатам неприятеля был нанесен плотный удар из орудий третьей гаубичной артиллерийской батареи 245-го мотострелкового полка. В результате огневого поражения уничтожен вражеский укрепленный пункт», — заявил Рамзан Кадыров.

Действия происходили в районе населенного пункта Морозова Долина в Харьковской области. Под руководством начальника отдела полиции по Курчалоевскому району Чечни Рустама Агуева батальон «Запад-Ахмат» отодвинул силы Вооруженных сил Украины от границы.

Ранее сообщалось, что российские десантники отразили атаку ВСУ севернее Артемовска. В ходе боя украинские военные отступили к заброшенным домам. Российские бойцы увидели местоположение противника и нанесли по ним удар.

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Укрепленный пункт в Харьковской области был уничтожен силами российских военных батальона «Запад-Ахмат». Об этом заявил в своем telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. «По координатам неприятеля был нанесен плотный удар из орудий третьей гаубичной артиллерийской батареи 245-го мотострелкового полка. В результате огневого поражения уничтожен вражеский укрепленный пункт», — заявил Рамзан Кадыров. Действия происходили в районе населенного пункта Морозова Долина в Харьковской области. Под руководством начальника отдела полиции по Курчалоевскому району Чечни Рустама Агуева батальон «Запад-Ахмат» отодвинул силы Вооруженных сил Украины от границы. Ранее сообщалось, что российские десантники отразили атаку ВСУ севернее Артемовска. В ходе боя украинские военные отступили к заброшенным домам. Российские бойцы увидели местоположение противника и нанесли по ним удар.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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