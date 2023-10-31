Кадыров сообщил о разгроме укреппункта ВСУ 01 ноября 2023 в 00:48 Размер текста - 17 + Батальон «Запад-Ахмат» выбил ВСУ у населенного пункта Морозова Долина, заявил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Укрепленный пункт в Харьковской области был уничтожен силами российских военных батальона «Запад-Ахмат». Об этом заявил в своем telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. «По координатам неприятеля был нанесен плотный удар из орудий третьей гаубичной артиллерийской батареи 245-го мотострелкового полка. В результате огневого поражения уничтожен вражеский укрепленный пункт», — заявил Рамзан Кадыров. Действия происходили в районе населенного пункта Морозова Долина в Харьковской области. Под руководством начальника отдела полиции по Курчалоевскому району Чечни Рустама Агуева батальон «Запад-Ахмат» отодвинул силы Вооруженных сил Украины от границы. Ранее сообщалось, что российские десантники отразили атаку ВСУ севернее Артемовска. В ходе боя украинские военные отступили к заброшенным домам. Российские бойцы увидели местоположение противника и нанесли по ним удар. Укрепленный пункт в Харьковской области был уничтожен силами российских военных батальона «Запад-Ахмат». Об этом заявил в своем telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. «По координатам неприятеля был нанесен плотный удар из орудий третьей гаубичной артиллерийской батареи 245-го мотострелкового полка. В результате огневого поражения уничтожен вражеский укрепленный пункт», — заявил Рамзан Кадыров. Действия происходили в районе населенного пункта Морозова Долина в Харьковской области. Под руководством начальника отдела полиции по Курчалоевскому району Чечни Рустама Агуева батальон «Запад-Ахмат» отодвинул силы Вооруженных сил Украины от границы. Ранее сообщалось, что российские десантники отразили атаку ВСУ севернее Артемовска. В ходе боя украинские военные отступили к заброшенным домам. Российские бойцы увидели местоположение противника и нанесли по ним удар. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям