Челябинские спасатели выступили с экстренным предупреждением

В отдельных районах Челябинской области 1 ноября ожидается сильный гололед и налипание мокрого снега на провода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
«В ближайший час 31 октября, ночью и днем 1 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидается сильные гололедно-изморозевые явления: сильная изморозь, сильный гололед, сильное налипание мокрого снега на провода и предметы, сильная гололедица. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями повышается вероятность возникновения ЧС», — говорится на официальном сайте ведомства.
В течение данного периода МЧС прогнозирует увеличение количества ДТП, а также возможные проблемы с линиями электропередач. Органам власти рекомендовано оповестить население о возникающих опасностях, ведомствам и коммунальным службам готовиться к экстренным ситуациям, добавили спасатели.
Ранее в пресс-службе УГИБДД по региону сообщали, что на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области вечером 31 октября ограничили движение из-за снегопада. Из-за метели челябинский аэропорт остановил вылеты и прием самолетов.
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