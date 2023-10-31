Челябинский аэропорт закрыт в связи с непогодой

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Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, телетрап, аэропорт челябинск, телескопический трап, аэропорт игорь курчатов
Уже задержан рейс в Москву. Переправляют самолеты на Екатеринбург. Фото:

Челябинский Международный аэропорт им. И.В. Курчатова 31 октября закрыли из-за метелей. Согласно онлайн-табло, задерживается прибытие и вылет рейсов.

«Задерживается рейс из Екатерибуга, вылеты в Москву и Сургут задерживаются», — указано в табло прилетов, на сайте аэропорта. Также в справочной службе пояснили, что рейс Москва-Челябинск, был перенаправлен в Международный аэропорт Екатеринбурга Кольцово и уже совершил посадку.

Борт на Москву из Челябинска уже был на поле, но не получил разрешение, рассказали читатели telegram-канала «Ural Mash». После этого пассажиров попросили вернуться из самолета в здание аэропорта.

Ранее в пресс-службе ГИБДД по региону сообщили, что на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области вечером 31 октября ограничили движение из-за снегопада. В категорию транспорта, которому запрещено движение, вошли пассажирские автобусы, маршрутных и легковые такси, а также грузовые фуры.

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Челябинский Международный аэропорт им. И.В. Курчатова 31 октября закрыли из-за метелей. Согласно онлайн-табло, задерживается прибытие и вылет рейсов. «Задерживается рейс из Екатерибуга, вылеты в Москву и Сургут задерживаются», — указано в табло прилетов, на сайте аэропорта. Также в справочной службе пояснили, что рейс Москва-Челябинск, был перенаправлен в Международный аэропорт Екатеринбурга Кольцово и уже совершил посадку. Борт на Москву из Челябинска уже был на поле, но не получил разрешение, рассказали читатели telegram-канала «Ural Mash». После этого пассажиров попросили вернуться из самолета в здание аэропорта. Ранее в пресс-службе ГИБДД по региону сообщили, что на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области вечером 31 октября ограничили движение из-за снегопада. В категорию транспорта, которому запрещено движение, вошли пассажирские автобусы, маршрутных и легковые такси, а также грузовые фуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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