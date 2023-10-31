Челябинский аэропорт закрыт в связи с непогодой

Челябинский Международный аэропорт им. И.В. Курчатова 31 октября закрыли из-за метелей. Согласно онлайн-табло, задерживается прибытие и вылет рейсов.
«Задерживается рейс из Екатерибуга, вылеты в Москву и Сургут задерживаются», — указано в табло прилетов, на сайте аэропорта. Также в справочной службе пояснили, что рейс Москва-Челябинск, был перенаправлен в Международный аэропорт Екатеринбурга Кольцово и уже совершил посадку.
Борт на Москву из Челябинска уже был на поле, но не получил разрешение, рассказали читатели telegram-канала «Ural Mash». После этого пассажиров попросили вернуться из самолета в здание аэропорта.
Ранее в пресс-службе ГИБДД по региону сообщили, что на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области вечером 31 октября ограничили движение из-за снегопада. В категорию транспорта, которому запрещено движение, вошли пассажирские автобусы, маршрутных и легковые такси, а также грузовые фуры.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.