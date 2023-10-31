Маск назвал Сороса человеконенавистником

Американский предприниматель Илон Маск назвал финансиста Джорджа Сороса человеконенавистником. Такое мнение он озвучил на подкасте комика Джо Рогана.
«На мой взгляд, он ненавидит человечество на фундаментальном уровне», — передают слова Илона Маска РИА Новости. Предприниматель считает, что Сорос осознает какое влияние он может оказать на выборах кандидатов на местные должности. Финансист понимает, что не обязательно менять законы — намного важнее их исполнение, добавил Маск.
Ранее Маск предложил шутливый вариант разрешения палестино-израильского конфликта. Он сказал, что нужно запретить экспортировать нут, из которого делают популярное в еврейской кухне блюдо — хумус.
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