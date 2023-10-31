31 октября 2023

Маск назвал Сороса человеконенавистником

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Церемония открытия ИННОПРОМ-2019. Екатеринбург, экран, илон маск
Илон Маск (на фото) сказал, что Джордж Сорос ненавидит человечество «на фундаментальном уровне» Фото:

Американский предприниматель Илон Маск назвал финансиста Джорджа Сороса человеконенавистником. Такое мнение он озвучил на подкасте комика Джо Рогана.

«На мой взгляд, он ненавидит человечество на фундаментальном уровне», — передают слова Илона Маска РИА Новости. Предприниматель считает, что Сорос осознает какое влияние он может оказать на выборах кандидатов на местные должности. Финансист понимает, что не обязательно менять законы — намного важнее их исполнение, добавил Маск.

Ранее Маск предложил шутливый вариант разрешения палестино-израильского конфликта. Он сказал, что нужно запретить экспортировать нут, из которого делают популярное в еврейской кухне блюдо — хумус.

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Американский предприниматель Илон Маск назвал финансиста Джорджа Сороса человеконенавистником. Такое мнение он озвучил на подкасте комика Джо Рогана. «На мой взгляд, он ненавидит человечество на фундаментальном уровне», — передают слова Илона Маска РИА Новости. Предприниматель считает, что Сорос осознает какое влияние он может оказать на выборах кандидатов на местные должности. Финансист понимает, что не обязательно менять законы — намного важнее их исполнение, добавил Маск. Ранее Маск предложил шутливый вариант разрешения палестино-израильского конфликта. Он сказал, что нужно запретить экспортировать нут, из которого делают популярное в еврейской кухне блюдо — хумус.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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