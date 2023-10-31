Маск назвал Сороса человеконенавистником

01 ноября 2023 в 04:56 Размер текста - 17 +

Илон Маск (на фото) сказал, что Джордж Сорос ненавидит человечество «на фундаментальном уровне» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Американский предприниматель Илон Маск назвал финансиста Джорджа Сороса человеконенавистником. Такое мнение он озвучил на подкасте комика Джо Рогана. «На мой взгляд, он ненавидит человечество на фундаментальном уровне», — передают слова Илона Маска РИА Новости. Предприниматель считает, что Сорос осознает какое влияние он может оказать на выборах кандидатов на местные должности. Финансист понимает, что не обязательно менять законы — намного важнее их исполнение, добавил Маск. Ранее Маск предложил шутливый вариант разрешения палестино-израильского конфликта. Он сказал, что нужно запретить экспортировать нут, из которого делают популярное в еврейской кухне блюдо — хумус.

Американский предприниматель Илон Маск назвал финансиста Джорджа Сороса человеконенавистником. Такое мнение он озвучил на подкасте комика Джо Рогана. «На мой взгляд, он ненавидит человечество на фундаментальном уровне», — передают слова Илона Маска РИА Новости. Предприниматель считает, что Сорос осознает какое влияние он может оказать на выборах кандидатов на местные должности. Финансист понимает, что не обязательно менять законы — намного важнее их исполнение, добавил Маск. Ранее Маск предложил шутливый вариант разрешения палестино-израильского конфликта. Он сказал, что нужно запретить экспортировать нут, из которого делают популярное в еврейской кухне блюдо — хумус.