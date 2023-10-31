В Пентагоне назвали остаток средств на помощь Украине

У США осталось 5,4 млрд долларов на военную поддержку Украины

01 ноября 2023 в 00:20 Размер текста - 17 +

США готовы потратить на Украину 5,4 миллиарда долларов, считает Патрик Райдер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У США осталось 5,4 миллиарда долларов, одобренных Конгрессом на военную помощь Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «На данный момент у нас немногим больше 5,4 млрд, которые мы можем использовать для Украины через механизм PDA», — передает слова Патрика Райдера ТАСС. PDA (Presidential Drawdown Authority) — механизм, позволяющий президенту США передавать запасы госимущества США, которое находится в федеральной собственности. Ранее член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин сказала, что американским лидерам нужно уделять больше внимания психическому здоровью граждан своей страны, а не помощи Украине. Она уточнила, что деньги, заработанные налогоплательщиками Америки, должны быть направленны на их нужды.

У США осталось 5,4 миллиарда долларов, одобренных Конгрессом на военную помощь Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «На данный момент у нас немногим больше 5,4 млрд, которые мы можем использовать для Украины через механизм PDA», — передает слова Патрика Райдера ТАСС. PDA (Presidential Drawdown Authority) — механизм, позволяющий президенту США передавать запасы госимущества США, которое находится в федеральной собственности. Ранее член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин сказала, что американским лидерам нужно уделять больше внимания психическому здоровью граждан своей страны, а не помощи Украине. Она уточнила, что деньги, заработанные налогоплательщиками Америки, должны быть направленны на их нужды.