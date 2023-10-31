31 октября 2023

В Пентагоне назвали остаток средств на помощь Украине

У США осталось 5,4 млрд долларов на военную поддержку Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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США готовы потратить на Украину 5,4 миллиарда долларов, считает Патрик Райдер Фото:

У США осталось 5,4 миллиарда долларов, одобренных Конгрессом на военную помощь Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«На данный момент у нас немногим больше 5,4 млрд, которые мы можем использовать для Украины через механизм PDA», — передает слова Патрика Райдера ТАСС. PDA (Presidential Drawdown Authority) — механизм, позволяющий президенту США передавать запасы госимущества США, которое находится в федеральной собственности.

Ранее член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин сказала, что американским лидерам нужно уделять больше внимания психическому здоровью граждан своей страны, а не помощи Украине. Она уточнила, что деньги, заработанные налогоплательщиками Америки, должны быть направленны на их нужды.

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У США осталось 5,4 миллиарда долларов, одобренных Конгрессом на военную помощь Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «На данный момент у нас немногим больше 5,4 млрд, которые мы можем использовать для Украины через механизм PDA», — передает слова Патрика Райдера ТАСС. PDA (Presidential Drawdown Authority) — механизм, позволяющий президенту США передавать запасы госимущества США, которое находится в федеральной собственности. Ранее член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин сказала, что американским лидерам нужно уделять больше внимания психическому здоровью граждан своей страны, а не помощи Украине. Она уточнила, что деньги, заработанные налогоплательщиками Америки, должны быть направленны на их нужды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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