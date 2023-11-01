«Известия» назвали причины роста тарифов такси

«Яндекс. Такси»: такси подорожало из-за цен на автомобили и нехватки водителей

01 ноября 2023 в 06:54 Размер текста - 17 +

Цены на такси в Москве за 2023 году выросли на 40% Фото: Игорь Пантин © URA.RU За неполный 2023 год цены на такси взлетели в Москве примерно на 40%, в регионах — на 25%. Это произошло из-за роста цен на обслуживание автомобилей и нехватки водителей. Об этом заявили в пресс-службе сервиса «Яндекс. Такси». «Цены на такси в Москве выросли на 40%, в регионах — на 25%. Во-первых, „драматический рост цен“ на автомобили и их обслуживание, во-вторых — нехватка водителей, в-третьих — возросшие требования к таксистам, которые предъявляет новый закон о такси», — передает сообщение «Яндекс. Такси» газета «Известия». Также проблема в водителях, которые еще не перестроились под новые реалии, говорится в материале. Аналогичной точки зрения придерживаются и в сервисе «Максим», называя основной причиной госрегулирование, так как оно не дает россиянам возможность вести деятельность, подрабатывая в такси. Закон ставит в равные условия таксопарк и самозанятого, что является затратным и не всегда выполнимым условием для физического лица, отмечают в сервисе. Ранее сервис «Яндекс. Такси» ослабил критерии автомобилей для частных поездок. Теперь в некоторых регионах России там вновь смогут работать водители на машинах «Волга», «ВАЗ-2114», а также Daewoo Nexia.

За неполный 2023 год цены на такси взлетели в Москве примерно на 40%, в регионах — на 25%. Это произошло из-за роста цен на обслуживание автомобилей и нехватки водителей. Об этом заявили в пресс-службе сервиса «Яндекс. Такси». «Цены на такси в Москве выросли на 40%, в регионах — на 25%. Во-первых, „драматический рост цен“ на автомобили и их обслуживание, во-вторых — нехватка водителей, в-третьих — возросшие требования к таксистам, которые предъявляет новый закон о такси», — передает сообщение «Яндекс. Такси» газета «Известия». Также проблема в водителях, которые еще не перестроились под новые реалии, говорится в материале. Аналогичной точки зрения придерживаются и в сервисе «Максим», называя основной причиной госрегулирование, так как оно не дает россиянам возможность вести деятельность, подрабатывая в такси. Закон ставит в равные условия таксопарк и самозанятого, что является затратным и не всегда выполнимым условием для физического лица, отмечают в сервисе. Ранее сервис «Яндекс. Такси» ослабил критерии автомобилей для частных поездок. Теперь в некоторых регионах России там вновь смогут работать водители на машинах «Волга», «ВАЗ-2114», а также Daewoo Nexia.