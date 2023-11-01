На Западе рассказали о новых мольбах Украины

Politico: Киев умоляет Вашингтон увеличить поддержку

01 ноября 2023 в 07:28 Размер текста - 17 +

Киев не хочет остаться без помощи США, следует из материала Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина просит США не отказываться от поддержки Киева, даже при новом спикере палаты представителей США и в условиях войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщили обозреватель Politico Лара Селигман. «Украина умоляет США увеличить поддержку», — говорится в материале . Лара Селигман отметила, что помощь США Киеву может уменьшиться из-за конфликта между Израилем и Палестиной. Также на поддержку Киева от Штатов может повлиять республиканец Майк Джонсон, который стал новым спикером в нижней палате Конгресса. Селигман добавила, что на прошлой неделе украинская делегация посетила США. По ее словам, Киев хочет получить больше оружия и боится остаться в стороне из-за событий на Ближнем Востоке. Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден будет стараться поддерживать и Украину, и Израиль. Если палата представителей примет закон о выделении помощи только Иерусалиму, то Байден наложит вето. До этого глава США направил в Конгресс запрос о выделении Украине 61,4 миллиарда долларов, а Израилю — 14,3 миллиарда. RT передает, что политические разногласия в Штатах из-за Киева могут существенно повлиять на поддержку других стран. Внутри страны тоже зреют разногласия по поводу помощи другим странам. Так, сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что трата миллиардов долларов на помощь нескольким странам угрожает существованию США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина просит США не отказываться от поддержки Киева, даже при новом спикере палаты представителей США и в условиях войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщили обозреватель Politico Лара Селигман. «Украина умоляет США увеличить поддержку», — говорится в материале. Лара Селигман отметила, что помощь США Киеву может уменьшиться из-за конфликта между Израилем и Палестиной. Также на поддержку Киева от Штатов может повлиять республиканец Майк Джонсон, который стал новым спикером в нижней палате Конгресса. Селигман добавила, что на прошлой неделе украинская делегация посетила США. По ее словам, Киев хочет получить больше оружия и боится остаться в стороне из-за событий на Ближнем Востоке. Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден будет стараться поддерживать и Украину, и Израиль. Если палата представителей примет закон о выделении помощи только Иерусалиму, то Байден наложит вето. До этого глава США направил в Конгресс запрос о выделении Украине 61,4 миллиарда долларов, а Израилю — 14,3 миллиарда. RT передает, что политические разногласия в Штатах из-за Киева могут существенно повлиять на поддержку других стран. Внутри страны тоже зреют разногласия по поводу помощи другим странам. Так, сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что трата миллиардов долларов на помощь нескольким странам угрожает существованию США.