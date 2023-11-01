ХАМАС опубликовало список тех, кого выпустят из сектора Газы

Палестинское движение ХАМАС предоставило список иностранных граждан, которые будут отпущены. В него попали сотрудники Международного комитета Красного креста (МККК) и научно-производственных объединений.
«ХАМАС разрешило покинуть Газу гражданам Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании», — следует из списка, его опубликовала пограничная служба анклавы в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). При этом сектор Газа покинут сотрудники МККК и НПО.
Ранее в ХАМАС сообщали, что движение готово освободить восьмерых россиян. Для этого МИД РФ заранее отправил в сектор Газа список заложников. Они были захвачены во время рейда в первые дни войны.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.