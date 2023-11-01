ХАМАС опубликовало список тех, кого выпустят из сектора Газы

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ХАМАС готово отпустит пленных, был подготовлен список Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС предоставило список иностранных граждан, которые будут отпущены. В него попали сотрудники Международного комитета Красного креста (МККК) и научно-производственных объединений.

«ХАМАС разрешило покинуть Газу гражданам Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании», — следует из списка, его опубликовала пограничная служба анклавы в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). При этом сектор Газа покинут сотрудники МККК и НПО.

Ранее в ХАМАС сообщали, что движение готово освободить восьмерых россиян. Для этого МИД РФ заранее отправил в сектор Газа список заложников. Они были захвачены во время рейда в первые дни войны.

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Палестинское движение ХАМАС предоставило список иностранных граждан, которые будут отпущены. В него попали сотрудники Международного комитета Красного креста (МККК) и научно-производственных объединений. «ХАМАС разрешило покинуть Газу гражданам Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании», — следует из списка, его опубликовала пограничная служба анклавы в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). При этом сектор Газа покинут сотрудники МККК и НПО. Ранее в ХАМАС сообщали, что движение готово освободить восьмерых россиян. Для этого МИД РФ заранее отправил в сектор Газа список заложников. Они были захвачены во время рейда в первые дни войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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