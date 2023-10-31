31 октября 2023

Курганскую фабрику заставили заплатить миллионы детям погибших сотрудников

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Суд взыскал 4,5 млн рублей с птицефабрики «Агрофирма Боровская» в пользу детей погибших работников Фото:

Курганскую птицефабрику «Агрофирма Боровская» через суд заставили заплатить компенсацию в 4,5 миллиона рублей в пользу детей погибших сотрудников. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

«В результате несчастного случая на производстве в АО „Агрофирма Боровская“ погибли три работника предприятия. У двоих погибших остались несовершеннолетние дети. <…> Защищая права детей, прокурор Кетовского района обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора. В пользу троих несовершеннолетних детей взыскана компенсация на сумму в 4,5 миллиона рублей», — сообщили в ведомстве. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Летом на птицефабрике «Агрофирма Боровская» погибли три работника. По данным следователей, причиной гибели стало отравление угарным газом. После инцидента прокуратура объявляла о проверках предприятий, где используется аммиак. В ходе них было выявлено множество нарушений.

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Курганскую птицефабрику «Агрофирма Боровская» через суд заставили заплатить компенсацию в 4,5 миллиона рублей в пользу детей погибших сотрудников. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. «В результате несчастного случая на производстве в АО „Агрофирма Боровская“ погибли три работника предприятия. У двоих погибших остались несовершеннолетние дети. <…> Защищая права детей, прокурор Кетовского района обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора. В пользу троих несовершеннолетних детей взыскана компенсация на сумму в 4,5 миллиона рублей», — сообщили в ведомстве. Решение суда пока не вступило в законную силу. Летом на птицефабрике «Агрофирма Боровская» погибли три работника. По данным следователей, причиной гибели стало отравление угарным газом. После инцидента прокуратура объявляла о проверках предприятий, где используется аммиак. В ходе них было выявлено множество нарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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