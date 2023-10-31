Курганскую фабрику заставили заплатить миллионы детям погибших сотрудников

01 ноября 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Суд взыскал 4,5 млн рублей с птицефабрики «Агрофирма Боровская» в пользу детей погибших работников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганскую птицефабрику «Агрофирма Боровская» через суд заставили заплатить компенсацию в 4,5 миллиона рублей в пользу детей погибших сотрудников. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. «В результате несчастного случая на производстве в АО „Агрофирма Боровская“ погибли три работника предприятия. У двоих погибших остались несовершеннолетние дети. <…> Защищая права детей, прокурор Кетовского района обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора. В пользу троих несовершеннолетних детей взыскана компенсация на сумму в 4,5 миллиона рублей», — сообщили в ведомстве. Решение суда пока не вступило в законную силу. Летом на птицефабрике «Агрофирма Боровская» погибли три работника. По данным следователей, причиной гибели стало отравление угарным газом. После инцидента прокуратура объявляла о проверках предприятий, где используется аммиак. В ходе них было выявлено множество нарушений.

Курганскую птицефабрику «Агрофирма Боровская» через суд заставили заплатить компенсацию в 4,5 миллиона рублей в пользу детей погибших сотрудников. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. «В результате несчастного случая на производстве в АО „Агрофирма Боровская“ погибли три работника предприятия. У двоих погибших остались несовершеннолетние дети. <…> Защищая права детей, прокурор Кетовского района обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора. В пользу троих несовершеннолетних детей взыскана компенсация на сумму в 4,5 миллиона рублей», — сообщили в ведомстве. Решение суда пока не вступило в законную силу. Летом на птицефабрике «Агрофирма Боровская» погибли три работника. По данным следователей, причиной гибели стало отравление угарным газом. После инцидента прокуратура объявляла о проверках предприятий, где используется аммиак. В ходе них было выявлено множество нарушений.