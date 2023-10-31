31 октября 2023

Депутат ГД Лисовский рассказал о договоренностях с губернатором Шумковым

Депутат ГД Лисовский обсудил с губернатором Шумковым сельское хозяйство и СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган , лисовский сергей
Встреча депутата Сергея Лисовского с губернатором Вадимом Шумковым прошла в конце октября Фото:

Депутат Госдумы Сергей Лисовский и губернатор Курганской области Вадим Шумков во время встречи 31 октября обсудили планы, связанные с аграрным сектором и поддержкой бойцов, участвующих в СВО. Об этом Лисовский рассказал URA.RU.

«Встреча прошла очень продуктивно. Губернатор наметил вопросы, которые надо решать в плане законодательства, в плане развития Курганской области. Я считаю, что это все выполнимо, мы будем двигаться в заданном направлении», — сообщил Лисовский. Депутат отметил, что на встрече были затронуты темы развития сельских территорий и поддержки участников СВО и их семей.

Лисовский посещал регион 30 и 31 октября. Во время визита он встретился с местными политиками, чиновниками и побывал в Кургане, Кетовском и Куртамышском муниципальных округах, где, в том числе, посетил сельскохозяйственные предприятия и отделение фонда «Защитники Отечества». Губернатор Вадим Шумков регулярно сообщает о помощи жителям региона в этих сферах. Например, правительству региона удалось договориться с Минсельхозом, чтобы из федерального бюджета на льготные кредиты для аграриев дополнительно выделили 80 миллионов рублей.

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Депутат Госдумы Сергей Лисовский и губернатор Курганской области Вадим Шумков во время встречи 31 октября обсудили планы, связанные с аграрным сектором и поддержкой бойцов, участвующих в СВО. Об этом Лисовский рассказал URA.RU. «Встреча прошла очень продуктивно. Губернатор наметил вопросы, которые надо решать в плане законодательства, в плане развития Курганской области. Я считаю, что это все выполнимо, мы будем двигаться в заданном направлении», — сообщил Лисовский. Депутат отметил, что на встрече были затронуты темы развития сельских территорий и поддержки участников СВО и их семей. Лисовский посещал регион 30 и 31 октября. Во время визита он встретился с местными политиками, чиновниками и побывал в Кургане, Кетовском и Куртамышском муниципальных округах, где, в том числе, посетил сельскохозяйственные предприятия и отделение фонда «Защитники Отечества». Губернатор Вадим Шумков регулярно сообщает о помощи жителям региона в этих сферах. Например, правительству региона удалось договориться с Минсельхозом, чтобы из федерального бюджета на льготные кредиты для аграриев дополнительно выделили 80 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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