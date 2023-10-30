Курганский депутат ГД Лисовский пообещал помогать участникам СВО. Фото

Депутат ГД Лисовский провел встречу с курганскими участниками СВО
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Конференция ЕР. Курган , лисовский сергей
Депутат ГД Лисовский провел встречу с бойцами СВО и пообещал работать над проблемными вопросами Фото:

Депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский провел встречу с участниками СВО в региональном отделении госфонда «Защитники Отечества». Об этом сообщается в telegram-канале «общественная приемная в Курганской области».

«Депутат ГД Сергей Лисовский провел рабочую встречу с участниками СВО в реготделении государственного фонда „Защитники Отечества“. Бойцы рассказали Сергею Лисовскому о том, с какими трудностями им пришлось столкнуться. Вопросы коснулись: порядка получения медпомощи; возможности льготного проезда от места лечения до военной части; оформления льгот и социальных выплат», — указано в канале. Также бойцов интересовали вопросы увольнения со службы при получении ранения и оформления инвалидности.

Депутат отметил, что он зафиксировал все обращения и уже знаком с многими проблемами, озвученными участниками спецоперации. Он пообещал оказать помощь, где это возможно. Также депутат поблагодарил бойцов за их героизм и для обеспечения комфорта посетителей фонда передал два новых кулера.

Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков встретился с участниками СВО и их родными в Фонде «Защитники Отечества». На встрече они разговаривали о потребностях бойцов на фронте, а также о проблемах, с которыми сталкиваются каждый день семьи, «оставшиеся без мужского плеча». Ильтяков пообещал выполнить ряд просьб, которые ему поступили.

Депутат ГД Сергей Лисовский провел встречу с участниками СВО в отделении госфонда «Защитники Отечества»
Депутат ГД Сергей Лисовский провел встречу с участниками СВО в отделении госфонда «Защитники Отечества»
Депутат зафиксировал все обращения, озвученные участниками спецоперации и пообещал оказать помощь
Депутат зафиксировал все обращения, озвученные участниками спецоперации и пообещал оказать помощь
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Депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский провел встречу с участниками СВО в региональном отделении госфонда «Защитники Отечества». Об этом сообщается в telegram-канале «общественная приемная в Курганской области». «Депутат ГД Сергей Лисовский провел рабочую встречу с участниками СВО в реготделении государственного фонда „Защитники Отечества“. Бойцы рассказали Сергею Лисовскому о том, с какими трудностями им пришлось столкнуться. Вопросы коснулись: порядка получения медпомощи; возможности льготного проезда от места лечения до военной части; оформления льгот и социальных выплат», — указано в канале. Также бойцов интересовали вопросы увольнения со службы при получении ранения и оформления инвалидности. Депутат отметил, что он зафиксировал все обращения и уже знаком с многими проблемами, озвученными участниками спецоперации. Он пообещал оказать помощь, где это возможно. Также депутат поблагодарил бойцов за их героизм и для обеспечения комфорта посетителей фонда передал два новых кулера. Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков встретился с участниками СВО и их родными в Фонде «Защитники Отечества». На встрече они разговаривали о потребностях бойцов на фронте, а также о проблемах, с которыми сталкиваются каждый день семьи, «оставшиеся без мужского плеча». Ильтяков пообещал выполнить ряд просьб, которые ему поступили.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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