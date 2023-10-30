Курганский депутат ГД Лисовский пообещал помогать участникам СВО. Фото

Депутат ГД Лисовский провел встречу с курганскими участниками СВО

30 октября 2023 в 20:17 Размер текста - 17 +

Депутат ГД Лисовский провел встречу с бойцами СВО и пообещал работать над проблемными вопросами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский провел встречу с участниками СВО в региональном отделении госфонда «Защитники Отечества». Об этом сообщается в telegram-канале «общественная приемная в Курганской области». «Депутат ГД Сергей Лисовский провел рабочую встречу с участниками СВО в реготделении государственного фонда „Защитники Отечества“. Бойцы рассказали Сергею Лисовскому о том, с какими трудностями им пришлось столкнуться. Вопросы коснулись: порядка получения медпомощи; возможности льготного проезда от места лечения до военной части; оформления льгот и социальных выплат», — указано в канале. Также бойцов интересовали вопросы увольнения со службы при получении ранения и оформления инвалидности. Депутат отметил, что он зафиксировал все обращения и уже знаком с многими проблемами, озвученными участниками спецоперации. Он пообещал оказать помощь, где это возможно. Также депутат поблагодарил бойцов за их героизм и для обеспечения комфорта посетителей фонда передал два новых кулера. Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков встретился с участниками СВО и их родными в Фонде «Защитники Отечества». На встрече они разговаривали о потребностях бойцов на фронте, а также о проблемах, с которыми сталкиваются каждый день семьи, «оставшиеся без мужского плеча». Ильтяков пообещал выполнить ряд просьб, которые ему поступили. Депутат ГД Сергей Лисовский провел встречу с участниками СВО в отделении госфонда «Защитники Отечества» telegram-канал «Общественная приемная в Курганской области»; https://t.me/erpomogaet45 Депутат зафиксировал все обращения, озвученные участниками спецоперации и пообещал оказать помощь telegram-канал «Общественная приемная в Курганской области»; https://t.me/erpomogaet45 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский провел встречу с участниками СВО в региональном отделении госфонда «Защитники Отечества». Об этом сообщается в telegram-канале «общественная приемная в Курганской области». «Депутат ГД Сергей Лисовский провел рабочую встречу с участниками СВО в реготделении государственного фонда „Защитники Отечества“. Бойцы рассказали Сергею Лисовскому о том, с какими трудностями им пришлось столкнуться. Вопросы коснулись: порядка получения медпомощи; возможности льготного проезда от места лечения до военной части; оформления льгот и социальных выплат», — указано в канале. Также бойцов интересовали вопросы увольнения со службы при получении ранения и оформления инвалидности. Депутат отметил, что он зафиксировал все обращения и уже знаком с многими проблемами, озвученными участниками спецоперации. Он пообещал оказать помощь, где это возможно. Также депутат поблагодарил бойцов за их героизм и для обеспечения комфорта посетителей фонда передал два новых кулера. Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков встретился с участниками СВО и их родными в Фонде «Защитники Отечества». На встрече они разговаривали о потребностях бойцов на фронте, а также о проблемах, с которыми сталкиваются каждый день семьи, «оставшиеся без мужского плеча». Ильтяков пообещал выполнить ряд просьб, которые ему поступили.