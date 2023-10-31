У мигранта, убившего из ревности челябинку, нашлась семья на родине. Фото

01 ноября 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Подсудимый утверждает, что убивать возлюбленную не хотел Фото: Павел Сидоров © URA.RU новость из сюжета Мигрант с ножом напал на жительницу Челябинска У мигранта Русулджон Шерматов, который убил на почве ревности свою возлюбленную в одном из баров Челябинска, уже есть супруга и дети в Таджикистане. Информация об этом была озвучена 1 ноября, передает корреспондент URA.RU из зала Центрального райсуда. «Состою в браке. Есть дети. Самому младшему уже 18 лет. Семья живет в Таджикистане. Ранее не судим и у нарколога на учете не состою. Есть проблемы с давлением», — ответил Шерматов в суде. Потерпевшая, дочь погибшей, затребовала возмещение вреда в размере 4 млн рублей. Судья постановил признать потерпевшую истцом, подсудимого — ответчиком. При зачитывании обстоятельств смерти истица плакала. При опросе она рассказала, что мужчина неоднократно избивал ее мать из-за ревности. Как рассказала потерпевшая, разрыв отношений ее матери и мигранта произошел после конфликта на отдыхе. Затем он звонил и угрожал расправой. Спустя два дня женщина согласилась на встречу возле дома, где они вновь поругались. После чего дочь и мать пошли в бар на улице Энтузиастов, где отдыхали в компании мужчин. Дочь ушла раньше, а утром узнала о произошедшем. Как рассказала дочь, до той ссоры на отдыхе ее мать планировала с подсудимым совместную жизнь, отпуск летом и покупку дома. Сам подсудимый факты избиений отрицает. Признает, что один раз дал женщине пощечину. Он частично согласен с предъявленным обвинением, но говорит, что убивать подругу не хотел. Ранее прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) в отношении Шерматова и передала материалы в суд. В начале августа подсудимый набросился на свою возлюбленную в баре и нанес ей шесть ударов ножом. Женщина скончалась спустя неделю в больнице. Некоторое время мужчина скрывался, но после смерти возлюбленной сам сдался полиции. Шерматов отрицает слова дочери убитой о том, что он ранее избивал ее мать из-за ревности Фото: Павел Сидоров © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У мигранта Русулджон Шерматов, который убил на почве ревности свою возлюбленную в одном из баров Челябинска, уже есть супруга и дети в Таджикистане. Информация об этом была озвучена 1 ноября, передает корреспондент URA.RU из зала Центрального райсуда. «Состою в браке. Есть дети. Самому младшему уже 18 лет. Семья живет в Таджикистане. Ранее не судим и у нарколога на учете не состою. Есть проблемы с давлением», — ответил Шерматов в суде. Потерпевшая, дочь погибшей, затребовала возмещение вреда в размере 4 млн рублей. Судья постановил признать потерпевшую истцом, подсудимого — ответчиком. При зачитывании обстоятельств смерти истица плакала. При опросе она рассказала, что мужчина неоднократно избивал ее мать из-за ревности. Как рассказала потерпевшая, разрыв отношений ее матери и мигранта произошел после конфликта на отдыхе. Затем он звонил и угрожал расправой. Спустя два дня женщина согласилась на встречу возле дома, где они вновь поругались. После чего дочь и мать пошли в бар на улице Энтузиастов, где отдыхали в компании мужчин. Дочь ушла раньше, а утром узнала о произошедшем. Как рассказала дочь, до той ссоры на отдыхе ее мать планировала с подсудимым совместную жизнь, отпуск летом и покупку дома. Сам подсудимый факты избиений отрицает. Признает, что один раз дал женщине пощечину. Он частично согласен с предъявленным обвинением, но говорит, что убивать подругу не хотел. Ранее прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) в отношении Шерматова и передала материалы в суд. В начале августа подсудимый набросился на свою возлюбленную в баре и нанес ей шесть ударов ножом. Женщина скончалась спустя неделю в больнице. Некоторое время мужчина скрывался, но после смерти возлюбленной сам сдался полиции.