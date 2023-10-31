Сотрудники ГИБДД задержали 56-летнего мигранта, который работал водителем маршрутного такси в Тюмени несмотря на то что срок его законного пребывания на территории РФ уже закончился. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. Водительское удостоверение, которое мужчина предъявил автоинспекторам, имело признаки подделки.
«56-летний мигрант сегодня отстранен от управления маршрутным такси инспекторами полка ДПС на улице Дамбовской в Тюмени. Автоинспекторы выявили признаки подделки водительского удостоверения, а вскоре выяснили, что срок законного пребывания водителя маршрутки на территории РФ уже закончился», — сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.
Водительское удостоверение было направлено на экспертизу. Его владелец доставлен для разбирательства в один из тюменских отделов полиции.
Ранее URA.RU писало о том, что тюменские силовики начали проводить рейды в местах проживания мигрантов. Одна из таких проверок закончилась задержанием 20 иностранцев.
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