В Тюмени нелегальный мигрант с поддельными правами работал водителем маршрутки. Фото

01 ноября 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Мужчина был задержан полицией во время очередного рейса Фото: Александр Елизаров © URA.RU Сотрудники ГИБДД задержали 56-летнего мигранта, который работал водителем маршрутного такси в Тюмени несмотря на то что срок его законного пребывания на территории РФ уже закончился. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. Водительское удостоверение, которое мужчина предъявил автоинспекторам, имело признаки подделки. «56-летний мигрант сегодня отстранен от управления маршрутным такси инспекторами полка ДПС на улице Дамбовской в Тюмени. Автоинспекторы выявили признаки подделки водительского удостоверения, а вскоре выяснили, что срок законного пребывания водителя маршрутки на территории РФ уже закончился», — сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. Водительское удостоверение было направлено на экспертизу. Его владелец доставлен для разбирательства в один из тюменских отделов полиции. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские силовики начали проводить рейды в местах проживания мигрантов. Одна из таких проверок закончилась задержанием 20 иностранцев. Водитель был задержан в тюменском микрорайоне Лесобаза Telegram-канал УГИБДД по Тюменской области: https://t.me/gibdd72

Сотрудники ГИБДД задержали 56-летнего мигранта, который работал водителем маршрутного такси в Тюмени несмотря на то что срок его законного пребывания на территории РФ уже закончился. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. Водительское удостоверение, которое мужчина предъявил автоинспекторам, имело признаки подделки. «56-летний мигрант сегодня отстранен от управления маршрутным такси инспекторами полка ДПС на улице Дамбовской в Тюмени. Автоинспекторы выявили признаки подделки водительского удостоверения, а вскоре выяснили, что срок законного пребывания водителя маршрутки на территории РФ уже закончился», — сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. Водительское удостоверение было направлено на экспертизу. Его владелец доставлен для разбирательства в один из тюменских отделов полиции. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские силовики начали проводить рейды в местах проживания мигрантов. Одна из таких проверок закончилась задержанием 20 иностранцев.