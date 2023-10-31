31 октября 2023

В Тюмени нелегальный мигрант с поддельными правами работал водителем маршрутки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария грузовик. Нижневартовск, мигалки, чп, полиция, авария, проблесковый маячок, дпс
Мужчина был задержан полицией во время очередного рейса Фото:

Сотрудники ГИБДД задержали 56-летнего мигранта, который работал водителем маршрутного такси в Тюмени несмотря на то что срок его законного пребывания на территории РФ уже закончился. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. Водительское удостоверение, которое мужчина предъявил автоинспекторам, имело признаки подделки.

«56-летний мигрант сегодня отстранен от управления маршрутным такси инспекторами полка ДПС на улице Дамбовской в Тюмени. Автоинспекторы выявили признаки подделки водительского удостоверения, а вскоре выяснили, что срок законного пребывания водителя маршрутки на территории РФ уже закончился», — сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.

Водительское удостоверение было направлено на экспертизу. Его владелец доставлен для разбирательства в один из тюменских отделов полиции.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские силовики начали проводить рейды в местах проживания мигрантов. Одна из таких проверок закончилась задержанием 20 иностранцев.

Водитель был задержан в тюменском микрорайоне Лесобаза
Водитель был задержан в тюменском микрорайоне Лесобаза

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Сотрудники ГИБДД задержали 56-летнего мигранта, который работал водителем маршрутного такси в Тюмени несмотря на то что срок его законного пребывания на территории РФ уже закончился. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. Водительское удостоверение, которое мужчина предъявил автоинспекторам, имело признаки подделки. «56-летний мигрант сегодня отстранен от управления маршрутным такси инспекторами полка ДПС на улице Дамбовской в Тюмени. Автоинспекторы выявили признаки подделки водительского удостоверения, а вскоре выяснили, что срок законного пребывания водителя маршрутки на территории РФ уже закончился», — сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. Водительское удостоверение было направлено на экспертизу. Его владелец доставлен для разбирательства в один из тюменских отделов полиции. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские силовики начали проводить рейды в местах проживания мигрантов. Одна из таких проверок закончилась задержанием 20 иностранцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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