Бывший топ-менеджер «Лукойла» Вагит Алекперов разбогател почти на 8 млрд долларов

Bloomberg: Алекперов занял 59-ю строчку в рейтинге самых богатых людей мира

01 ноября 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Состояние Алекперова оценивается в 23,2 миллиарда долларов Фото: Владимир Андреев © URA.RU За год состояние экс-президента «Лукойла» Вагита Алекперова увеличилось на 7,83 миллиарда долларов. Общий капитал акционера, по данным индекса миллиардеров, опубликованного Bloomberg, составляет 23,2 миллиарда долларов. «Вагит Алекперов на 59-й строчке индекса миллиардеров Bloomberg. Его общий собственный капитал составляет 23,2 миллиарда долларов. Из них 15,1 миллиарда долларов — в акциях „Лукойл“. Изменение с начала года: +7,83 миллиарда долларов. Последнее изменение: -238 миллионов долларов», — сообщает Bloomberg. Алекперов вошел в сотню самых богатых людей мира. Из российских коллег его опередили двое: председатель правления ПАО «ГМК Норильский никель» Владимир Потанин с 29,4 миллиарда долларов и Леонид Михельсон, председатель правления ПАО «Новатэк», с 27,7 миллиарда, расположившийся на 48-й строчке рейтинга. Ранее URA.RU писало о том, что бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов стал богаче после того, как покинул пост главы компании. Он поднялся с десятого на шестое место в рейтинге российских миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes.

За год состояние экс-президента «Лукойла» Вагита Алекперова увеличилось на 7,83 миллиарда долларов. Общий капитал акционера, по данным индекса миллиардеров, опубликованного Bloomberg, составляет 23,2 миллиарда долларов. «Вагит Алекперов на 59-й строчке индекса миллиардеров Bloomberg. Его общий собственный капитал составляет 23,2 миллиарда долларов. Из них 15,1 миллиарда долларов — в акциях „Лукойл“. Изменение с начала года: +7,83 миллиарда долларов. Последнее изменение: -238 миллионов долларов», — сообщает Bloomberg. Алекперов вошел в сотню самых богатых людей мира. Из российских коллег его опередили двое: председатель правления ПАО «ГМК Норильский никель» Владимир Потанин с 29,4 миллиарда долларов и Леонид Михельсон, председатель правления ПАО «Новатэк», с 27,7 миллиарда, расположившийся на 48-й строчке рейтинга. Ранее URA.RU писало о том, что бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов стал богаче после того, как покинул пост главы компании. Он поднялся с десятого на шестое место в рейтинге российских миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes.