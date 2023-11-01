Бывший топ-менеджер «Лукойла» Вагит Алекперов разбогател почти на 8 млрд долларов

Bloomberg: Алекперов занял 59-ю строчку в рейтинге самых богатых людей мира
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ПМЭФ-2021. Второй день, пленарное заседание. Санкт-Петербург, алекперов вагит
Состояние Алекперова оценивается в 23,2 миллиарда долларов Фото:

За год состояние экс-президента «Лукойла» Вагита Алекперова увеличилось на 7,83 миллиарда долларов. Общий капитал акционера, по данным индекса миллиардеров, опубликованного Bloomberg, составляет 23,2 миллиарда долларов.

«Вагит Алекперов на 59-й строчке индекса миллиардеров Bloomberg. Его общий собственный капитал составляет 23,2 миллиарда долларов. Из них 15,1 миллиарда долларов — в акциях „Лукойл“. Изменение с начала года: +7,83 миллиарда долларов. Последнее изменение: -238 миллионов долларов», — сообщает Bloomberg.

Алекперов вошел в сотню самых богатых людей мира. Из российских коллег его опередили двое: председатель правления ПАО «ГМК Норильский никель» Владимир Потанин с 29,4 миллиарда долларов и Леонид Михельсон, председатель правления ПАО «Новатэк», с 27,7 миллиарда, расположившийся на 48-й строчке рейтинга.

Ранее URA.RU писало о том, что бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов стал богаче после того, как покинул пост главы компании. Он поднялся с десятого на шестое место в рейтинге российских миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes.

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За год состояние экс-президента «Лукойла» Вагита Алекперова увеличилось на 7,83 миллиарда долларов. Общий капитал акционера, по данным индекса миллиардеров, опубликованного Bloomberg, составляет 23,2 миллиарда долларов. «Вагит Алекперов на 59-й строчке индекса миллиардеров Bloomberg. Его общий собственный капитал составляет 23,2 миллиарда долларов. Из них 15,1 миллиарда долларов — в акциях „Лукойл“. Изменение с начала года: +7,83 миллиарда долларов. Последнее изменение: -238 миллионов долларов», — сообщает Bloomberg. Алекперов вошел в сотню самых богатых людей мира. Из российских коллег его опередили двое: председатель правления ПАО «ГМК Норильский никель» Владимир Потанин с 29,4 миллиарда долларов и Леонид Михельсон, председатель правления ПАО «Новатэк», с 27,7 миллиарда, расположившийся на 48-й строчке рейтинга. Ранее URA.RU писало о том, что бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов стал богаче после того, как покинул пост главы компании. Он поднялся с десятого на шестое место в рейтинге российских миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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