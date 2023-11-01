В Свердловской области зреет политический конфликт накануне выборов президента

Дума свердловского города вступила в конфликт с губернатором Фото: Денис Моргунов © URA.RU

За полгода до президентских выборов в Свердловской области назревает политический конфликт. Дума Пышминского городского округа, вопреки решению губернатора Евгения Куйвашева, не стала отправлять в отставку главу Виктора Соколова, которого судят за коррупцию.

Накануне в Пышме прошло заседание местной думы. Главным вопросом повестки была согласованная Куйвашевым отставка главы округа Виктора Соколова, который является фигурантом коррупционного уголовного дела. По версии следствия, он в течение нескольких лет получал от подчиненного взятки деньгами и имуществом на общую сумму 1,5 млн рублей.

«В Пышме избран слабый состав думы. Депутаты погружены в личные конфликты — там ни одного вопроса не могут решить. Соколова депутаты хотят снять — избрались в думу на волне конфликта с ним, — но не могут, потому что не хватило голосов при голосовании за досрочную отставку. Это недееспособная, нерабочая дума», — говорит источник URA.RU.

Главным заинтересованным лицом в срыве голосования является местный бизнесмен, депутат Александр Афанаскин, который считается «хозяином» Пышмы. Его человеком называют председателя думы Станислава Фоминых, через которого предприниматель пытается замедлить смену власти. При этом сам спикер в разговоре с URA.RU сказал, что депутаты всячески пытаются проголосовать за отставку и назначить конкурс на нового главу.

Тем временем, Афанаскин известен тем, что много лет организует в Пышме охоту для статусных свердловских полицейских. Например, в его охотхозяйствах не раз замечали замначальника ГУ МВД генерал-майора Петра Кривегина. Кроме того, в полиции Екатеринбурга служит и сын бизнесмена — подполковник Дмитрий Афанаскин.

«Афанаскин является хозяином охотугодий, где охотится верхушка областного ГУВД, в частности, генерал Петр Кривегин. Да и сын Афанаськина, Дмитрий, — чин в полиции Екатеринбурга. Под такой „крышей“ Афанаскину ничего не страшно: деньги у него есть, а на муниципалитет ему наплевать», — говорит источник.

Теперь Афанаскин пытается расширить свое влияние: у бизнесмена есть свой человек на пост мэра — он лоббирует давнего товарища, 68-летнего ветерана-афганца Вячеслава Некрасова. Кандидат от команды губернатора — директор Пышминского завода ПТО Дмитрий Кравец.

В правительстве региона следят за ситуацией в Пышме. При этом непосредственно влиять на думу нельзя из-за того, что полномочия ограничены. «Губернатор следит за происходящим. „Горячая точка“ в регионе накануне выборов президента никому не нужна», — говорит инсайдер.