В Кургане открыли спортшколу, восстановленную после пожара. Фото, видео

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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные, дюсш 1, детская спортивная школа имени семенова
В январе в ДЮСШ произошел пожар (архивное фото) Фото:

В Кургане после ремонта открыли Детско-юношескую спортивную школу №1, которая в январе пострадала в пожаре. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Как обещали, отремонтировали пострадавшую при пожаре Детско-юношескую спортивную школу №1 в Кургане. Здесь занимаются более 600 юных спортсменов, которые вернулись в родные стены. Вместе с тренерами ребятишки подготовили к открытию красивые номера. Молодцы», — написал Шумков.

Пожар в спортшколе произошел 16 января. На место пожара выезжали местные чиновники, в том числе и мэр Кургана Елена Ситникова. На следующий день Шумков поручил восстановить здание ДЮСШ.

Спортшколу открыли после капремонта
Спортшколу открыли после капремонта
Фото:
На открытии выступили воспитанники спортшколы
На открытии выступили воспитанники спортшколы
Фото:
Здание восстановили менее, чем за год
Здание восстановили менее, чем за год
Фото:

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В Кургане после ремонта открыли Детско-юношескую спортивную школу №1, которая в январе пострадала в пожаре. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Как обещали, отремонтировали пострадавшую при пожаре Детско-юношескую спортивную школу №1 в Кургане. Здесь занимаются более 600 юных спортсменов, которые вернулись в родные стены. Вместе с тренерами ребятишки подготовили к открытию красивые номера. Молодцы», — написал Шумков. Пожар в спортшколе произошел 16 января. На место пожара выезжали местные чиновники, в том числе и мэр Кургана Елена Ситникова. На следующий день Шумков поручил восстановить здание ДЮСШ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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