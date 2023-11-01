В Кургане после ремонта открыли Детско-юношескую спортивную школу №1, которая в январе пострадала в пожаре. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«Как обещали, отремонтировали пострадавшую при пожаре Детско-юношескую спортивную школу №1 в Кургане. Здесь занимаются более 600 юных спортсменов, которые вернулись в родные стены. Вместе с тренерами ребятишки подготовили к открытию красивые номера. Молодцы», — написал Шумков.
В Кургане после ремонта открыли Детско-юношескую спортивную школу №1, которая в январе пострадала в пожаре. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Как обещали, отремонтировали пострадавшую при пожаре Детско-юношескую спортивную школу №1 в Кургане. Здесь занимаются более 600 юных спортсменов, которые вернулись в родные стены. Вместе с тренерами ребятишки подготовили к открытию красивые номера. Молодцы», — написал Шумков. Пожар в спортшколе произошел 16 января. На место пожара выезжали местные чиновники, в том числе и мэр Кургана Елена Ситникова. На следующий день Шумков поручил восстановить здание ДЮСШ.