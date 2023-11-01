Участник СВО из Екатеринбурга рассказал о преимуществе Т-90 «Прорыв» над немецким Leopard 2

Свердловский участник СВО считает, что Т-90 «Прорыв» маневреннее Leopard 2

02 ноября 2023 в 06:45 Размер текста - 17 +

Leopard 2 уступает в маневренности русскому танку Т-90 «Прорыв» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкая боевая машина Leopard 2 уступает в маневренности российскому танку Т-90 «Прорыв». Главной причиной, по которой немецкие «кошки» проигрывают в мобильности танку «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») является то, что Leopard 2 тяжелее. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился участник спецоперации из Екатеринбурга Дмитрий, который в данный момент выполняет боевые задачи в ЛНР (Луганская Народная Республика). «Масса российского Т-90 „Прорыв“ значительно меньше немецкого Leopard 2. Плюс ко всему, в российский танк вмещается меньше членов экипажа, нежели в немецкой машине. Поэтому по маневренности немец нам уступает. Плюс у немецкой „кошки“ очень толстая броня, что также добавляет вес и снижает маневренность. Даже тот факт, что „лошадок“ у немца больше, не дает ему никаких преимуществ. Тяжелая конструкция Leopard 2 съедает скорость и поворотливость, в то время как наш „Прорыв“ можно сказать, что танцует на поле боя», — отметил собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, что партии танков Т-90М «Прорыв» отправили на фронт по заказу Минобороны. Конструкторы УВЗ сделали несколько новых видов защиты. В частности, на прицелы.

Немецкая боевая машина Leopard 2 уступает в маневренности российскому танку Т-90 «Прорыв». Главной причиной, по которой немецкие «кошки» проигрывают в мобильности танку «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») является то, что Leopard 2 тяжелее. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился участник спецоперации из Екатеринбурга Дмитрий, который в данный момент выполняет боевые задачи в ЛНР (Луганская Народная Республика). «Масса российского Т-90 „Прорыв“ значительно меньше немецкого Leopard 2. Плюс ко всему, в российский танк вмещается меньше членов экипажа, нежели в немецкой машине. Поэтому по маневренности немец нам уступает. Плюс у немецкой „кошки“ очень толстая броня, что также добавляет вес и снижает маневренность. Даже тот факт, что „лошадок“ у немца больше, не дает ему никаких преимуществ. Тяжелая конструкция Leopard 2 съедает скорость и поворотливость, в то время как наш „Прорыв“ можно сказать, что танцует на поле боя», — отметил собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, что партии танков Т-90М «Прорыв» отправили на фронт по заказу Минобороны. Конструкторы УВЗ сделали несколько новых видов защиты. В частности, на прицелы.