Экономисты нашли подвох в высоких ставках по вкладам

Финансист Никитина: часть банковских вкладов может лишить россиян всех денег

02 ноября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Ставки по вкладам продолжат расти, прогнозируют аналитики «Выберу.ру» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стоит с осторожностью относиться к вкладам с высокой процентной ставкой. Об этом URA.RU заявил доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук Петр Щербаченко. Новость по теме Каким банкам не стоит доверять свои деньги «В связи с повышением ставок по вкладам в рублях можно ожидать увеличения конкуренции между банками и появления новых выгодных предложений. Также банки могут предлагать различные программы лояльности, бонусы для привлечения новых клиентов и удержания старых. Ставки по вкладам могут быть на 1-2% выше ключевой. К остальным предложениям стоит относиться осторожно и внимательно читать договор», — сказал Петр Щербаченко. Такая повышенная ставка может прятать за собой продукт, который нельзя назвать традиционным депозитом, отметила финансовый консультант Алена Никитина. «Подвох может быть в том, что продукт может формально называться депозитом, но состоять из разных компонентов. Например, из части, которая инвестируется на депозит, а вторая в страховой продукт. Если он краткосрочный, то если не происходит страхового случая, то деньги просто пропадают. Таким образом человек может даже по такому депозиту получить в итоге денег меньше, чем он вложил изначально, либо очень низкий процент, который не соответствует тому значению, которое изначально заявлялось», — объяснила эксперт. По ее словам, обещанный доход может быть предполагаемым, а не гарантированным. «Если же процент очень высокий, скорее всего часть денег инвестируется на фондовом рынке. Тогда это предполагаемый процент доходности на этом фондовом рынке, а не гарантированный. Поэтому деньги тоже могут быть потеряны», — добавила Никитина. Новость по теме Какие ставки по ипотеке в банках России, где выгодно брать. Инфографика Какие сейчас есть предложения у банков URA.RU сообщили аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру». «До декабря проценты по депозитам будут расти, по нашим оценкам, до 15,5%-16%. Пока же Сбербанк по локомотивному вкладу предлагает лишь 14%. Щедрее к вкладчикам в ноябре Альфа-Банк, ВТБ, МТС Банк, Уралсиб, которые уже подняли проценты до 15%», — рассказали аналитики. Они рекомендовали не зацикливаться на одном банке и в случае дальнейшего роста ставок искать более выгодные предложения. «ЦБ не исключил дальнейшее повышение ключевой ставки, что также выгодно вкладчикам. Люди могут разместить деньги на накопительном счете на месяц и заработать немного меньше, чем по вкладам, — от 12% до 14% — например, в Ренессанс Банке, Почта Банке или в Банке „Открытие“. А когда ставки по вкладам подрастут еще, переложить деньги под более высокий процент», — заключили эксперты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стоит с осторожностью относиться к вкладам с высокой процентной ставкой. Об этом URA.RU заявил доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук Петр Щербаченко. «В связи с повышением ставок по вкладам в рублях можно ожидать увеличения конкуренции между банками и появления новых выгодных предложений. Также банки могут предлагать различные программы лояльности, бонусы для привлечения новых клиентов и удержания старых. Ставки по вкладам могут быть на 1-2% выше ключевой. К остальным предложениям стоит относиться осторожно и внимательно читать договор», — сказал Петр Щербаченко. Такая повышенная ставка может прятать за собой продукт, который нельзя назвать традиционным депозитом, отметила финансовый консультант Алена Никитина. По ее словам, обещанный доход может быть предполагаемым, а не гарантированным. «Если же процент очень высокий, скорее всего часть денег инвестируется на фондовом рынке. Тогда это предполагаемый процент доходности на этом фондовом рынке, а не гарантированный. Поэтому деньги тоже могут быть потеряны», — добавила Никитина. Какие сейчас есть предложения у банков URA.RU сообщили аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру». «До декабря проценты по депозитам будут расти, по нашим оценкам, до 15,5%-16%. Пока же Сбербанк по локомотивному вкладу предлагает лишь 14%. Щедрее к вкладчикам в ноябре Альфа-Банк, ВТБ, МТС Банк, Уралсиб, которые уже подняли проценты до 15%», — рассказали аналитики. Они рекомендовали не зацикливаться на одном банке и в случае дальнейшего роста ставок искать более выгодные предложения. «ЦБ не исключил дальнейшее повышение ключевой ставки, что также выгодно вкладчикам. Люди могут разместить деньги на накопительном счете на месяц и заработать немного меньше, чем по вкладам, — от 12% до 14% — например, в Ренессанс Банке, Почта Банке или в Банке „Открытие“. А когда ставки по вкладам подрастут еще, переложить деньги под более высокий процент», — заключили эксперты.