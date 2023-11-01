Экономисты нашли подвох в высоких ставках по вкладам

Стоит с осторожностью относиться к вкладам с высокой процентной ставкой. Об этом URA.RU заявил доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук Петр Щербаченко.
«В связи с повышением ставок по вкладам в рублях можно ожидать увеличения конкуренции между банками и появления новых выгодных предложений. Также банки могут предлагать различные программы лояльности, бонусы для привлечения новых клиентов и удержания старых. Ставки по вкладам могут быть на 1-2% выше ключевой. К остальным предложениям стоит относиться осторожно и внимательно читать договор», — сказал Петр Щербаченко.
Такая повышенная ставка может прятать за собой продукт, который нельзя назвать традиционным депозитом, отметила финансовый консультант Алена Никитина.
«Подвох может быть в том, что продукт может формально называться депозитом, но состоять из разных компонентов. Например, из части, которая инвестируется на депозит, а вторая в страховой продукт. Если он краткосрочный, то если не происходит страхового случая, то деньги просто пропадают. Таким образом человек может даже по такому депозиту получить в итоге денег меньше, чем он вложил изначально, либо очень низкий процент, который не соответствует тому значению, которое изначально заявлялось», — объяснила эксперт.
По ее словам, обещанный доход может быть предполагаемым, а не гарантированным. «Если же процент очень высокий, скорее всего часть денег инвестируется на фондовом рынке. Тогда это предполагаемый процент доходности на этом фондовом рынке, а не гарантированный. Поэтому деньги тоже могут быть потеряны», — добавила Никитина.
Какие сейчас есть предложения у банков URA.RU сообщили аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру». «До декабря проценты по депозитам будут расти, по нашим оценкам, до 15,5%-16%. Пока же Сбербанк по локомотивному вкладу предлагает лишь 14%. Щедрее к вкладчикам в ноябре Альфа-Банк, ВТБ, МТС Банк, Уралсиб, которые уже подняли проценты до 15%», — рассказали аналитики.
Они рекомендовали не зацикливаться на одном банке и в случае дальнейшего роста ставок искать более выгодные предложения. «ЦБ не исключил дальнейшее повышение ключевой ставки, что также выгодно вкладчикам. Люди могут разместить деньги на накопительном счете на месяц и заработать немного меньше, чем по вкладам, — от 12% до 14% — например, в Ренессанс Банке, Почта Банке или в Банке „Открытие“. А когда ставки по вкладам подрастут еще, переложить деньги под более высокий процент», — заключили эксперты.
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