Какие ставки по ипотеке в банках России, где выгодно брать

Сбербанк повысил ставку по ипотеке. Теперь она составляет более 14%. Выросла и процентная ставка в крупных банках России, по сравнению с августом. URA.RU приводит список крупных банков с базовыми процентными ставками по ипотеке на ноябрь 2023 года.
Сбербанк
- Ставка на ипотеку в новостройках и на вторичное жилье — 14,2%; первоначальный взнос — 15,1%;
- на «вторичку» — 10,1%;
- ипотека с господдержкой — 8%;
- ставка по семейной ипотеке — 6%;
В последних двух случаях взнос составит 20,1%.
ВТБ
- Ипотека на новостройки и на вторичное жилье — 16,4%;
- семейная ипотека с детьми — 4,6%;
- первоначальный взнос — 10%.
«Тинькофф»
- Ипотека на вторичное жилье — 15,9%;
- семейная ипотека — 5,7%;
- первоначальный взнос — 15%.
«Альфа Банк»
- Процентная ставка по ипотеке на первичном рынке недвижимости (новостройки) — 8%. Взнос — 20,1%;
- на вторичном рынке — 16,59%, взнос — 15%;
- семейная ипотека — 5,8%, взнос — 20%.
«Газпромбанк»
- Ипотека на новостройки — 7,9%;
- ипотека на вторичное жилье — 14,7%;
- семейная ипотека по госпрограмме — 5,9%;
- первоначальный взнос — 30%.
«Открытие»
- Процентная ставка по ипотеке на первичном рынке недвижимости (новостройки) — 14,59%, взнос — 10%;
- на вторичном рынке — 14,89%, взнос — 10%;
- семейная ипотека — 5,9%, взнос — 20%.
«Совкомбанк»
- Ипотека на новостройки — 10,9%, взнос — 15%;
- ипотека на вторичное жилье — 10,9%, взнос -15%;
- семейная ипотека по госпрограмме — 4,14%, взнос — 20%.
Банки также предлагают различные льготные программы по ипотеке. Например, для жителей Дальнего Востока процентная ставка составит 1,99%.
Ранее ЦБ поднял ключевую ставку до 15% годовых. Президент Гильдии риэлторов Игорь Горский рассказал, как можно сэкономить на ипотеке при высокой ставке. По его словам, застройщики жилья будут компенсировать высокие ставки, сокращая объем строительства и предлагая новые акции. Уже сейчас IT-специалисты, жители Дальнего Востока, военнослужащие и другие категории граждан могут воспользоваться особыми условиями при покупке жилья. Для них процентная ставка по ипотеке значительно меньше.
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