Какие ставки по ипотеке в банках России, где выгодно брать

Крупные банки РФ подняли процентную ставку по ипотеке

01 ноября 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Первоначальный взнос по ипотеке начинается от 10% Фото: Илья Московец © URA.RU Сбербанк повысил ставку по ипотеке. Теперь она составляет более 14%. Выросла и процентная ставка в крупных банках России, по сравнению с августом. URA.RU приводит список крупных банков с базовыми процентными ставками по ипотеке на ноябрь 2023 года. Сбербанк Ставка на ипотеку в новостройках и на вторичное жилье — 14,2%; первоначальный взнос — 15,1%;

на «вторичку» — 10,1%;

ипотека с господдержкой — 8%;

ставка по семейной ипотеке — 6%; В последних двух случаях взнос составит 20,1%. ВТБ Ипотека на новостройки и на вторичное жилье — 16,4%;

семейная ипотека с детьми — 4,6%;

первоначальный взнос — 10%. «Тинькофф» Ипотека на вторичное жилье — 15,9%;

семейная ипотека — 5,7%;

первоначальный взнос — 15%. «Альфа Банк» Процентная ставка по ипотеке на первичном рынке недвижимости (новостройки) — 8%. Взнос — 20,1%;

на вторичном рынке — 16,59%, взнос — 15%;

семейная ипотека — 5,8%, взнос — 20%. «Газпромбанк» Ипотека на новостройки — 7,9%;

ипотека на вторичное жилье — 14,7%;

семейная ипотека по госпрограмме — 5,9%;

первоначальный взнос — 30%. «Открытие» Процентная ставка по ипотеке на первичном рынке недвижимости (новостройки) — 14,59%, взнос — 10%;

на вторичном рынке — 14,89%, взнос — 10%;

семейная ипотека — 5,9%, взнос — 20%. «Совкомбанк» Ипотека на новостройки — 10,9%, взнос — 15%;

ипотека на вторичное жилье — 10,9%, взнос -15%;

семейная ипотека по госпрограмме — 4,14%, взнос — 20%. Банки также предлагают различные льготные программы по ипотеке. Например, для жителей Дальнего Востока процентная ставка составит 1,99%. Ранее ЦБ поднял ключевую ставку до 15% годовых. Президент Гильдии риэлторов Игорь Горский рассказал, как можно сэкономить на ипотеке при высокой ставке. По его словам, застройщики жилья будут компенсировать высокие ставки, сокращая объем строительства и предлагая новые акции. Уже сейчас IT-специалисты, жители Дальнего Востока, военнослужащие и другие категории граждан могут воспользоваться особыми условиями при покупке жилья. Для них процентная ставка по ипотеке значительно меньше.

Сбербанк повысил ставку по ипотеке. Теперь она составляет более 14%. Выросла и процентная ставка в крупных банках России, по сравнению с августом. URA.RU приводит список крупных банков с базовыми процентными ставками по ипотеке на ноябрь 2023 года. Сбербанк В последних двух случаях взнос составит 20,1%. «Тинькофф» «Альфа Банк» «Газпромбанк» «Открытие» «Совкомбанк» Банки также предлагают различные льготные программы по ипотеке. Например, для жителей Дальнего Востока процентная ставка составит 1,99%. Ранее ЦБ поднял ключевую ставку до 15% годовых. Президент Гильдии риэлторов Игорь Горский рассказал, как можно сэкономить на ипотеке при высокой ставке. По его словам, застройщики жилья будут компенсировать высокие ставки, сокращая объем строительства и предлагая новые акции. Уже сейчас IT-специалисты, жители Дальнего Востока, военнослужащие и другие категории граждан могут воспользоваться особыми условиями при покупке жилья. Для них процентная ставка по ипотеке значительно меньше.