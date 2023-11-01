Какие ставки по ипотеке в банках России, где выгодно брать

Крупные банки РФ подняли процентную ставку по ипотеке
© Служба новостей «URA.RU»
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Первоначальный взнос по ипотеке начинается от 10% Фото:

Сбербанк повысил ставку по ипотеке. Теперь она составляет более 14%. Выросла и процентная ставка в крупных банках России, по сравнению с августом. URA.RU приводит список крупных банков с базовыми процентными ставками по ипотеке на ноябрь 2023 года.

Сбербанк

  • Ставка на ипотеку в новостройках и на вторичное жилье — 14,2%; первоначальный взнос — 15,1%;
  • на «вторичку» — 10,1%;
  • ипотека с господдержкой — 8%;
  • ставка по семейной ипотеке — 6%;

В последних двух случаях взнос составит 20,1%.

ВТБ

  • Ипотека на новостройки и на вторичное жилье — 16,4%;
  • семейная ипотека с детьми — 4,6%;
  • первоначальный взнос — 10%.

«Тинькофф»

  • Ипотека на вторичное жилье — 15,9%;
  • семейная ипотека — 5,7%;
  • первоначальный взнос — 15%.

«Альфа Банк»

  • Процентная ставка по ипотеке на первичном рынке недвижимости (новостройки) — 8%. Взнос — 20,1%;
  • на вторичном рынке — 16,59%, взнос — 15%;
  • семейная ипотека — 5,8%, взнос — 20%.

«Газпромбанк»

  • Ипотека на новостройки — 7,9%;
  • ипотека на вторичное жилье — 14,7%;
  • семейная ипотека по госпрограмме — 5,9%;
  • первоначальный взнос — 30%.

«Открытие»

  • Процентная ставка по ипотеке на первичном рынке недвижимости (новостройки) — 14,59%, взнос — 10%;
  • на вторичном рынке — 14,89%, взнос — 10%;
  • семейная ипотека — 5,9%, взнос — 20%.

«Совкомбанк»

  • Ипотека на новостройки — 10,9%, взнос — 15%;
  • ипотека на вторичное жилье — 10,9%, взнос -15%;
  • семейная ипотека по госпрограмме — 4,14%, взнос — 20%.

Банки также предлагают различные льготные программы по ипотеке. Например, для жителей Дальнего Востока процентная ставка составит 1,99%.

Ранее ЦБ поднял ключевую ставку до 15% годовых. Президент Гильдии риэлторов Игорь Горский рассказал, как можно сэкономить на ипотеке при высокой ставке. По его словам, застройщики жилья будут компенсировать высокие ставки, сокращая объем строительства и предлагая новые акции. Уже сейчас IT-специалисты, жители Дальнего Востока, военнослужащие и другие категории граждан могут воспользоваться особыми условиями при покупке жилья. Для них процентная ставка по ипотеке значительно меньше.

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Сбербанк повысил ставку по ипотеке. Теперь она составляет более 14%. Выросла и процентная ставка в крупных банках России, по сравнению с августом. URA.RU приводит список крупных банков с базовыми процентными ставками по ипотеке на ноябрь 2023 года. Сбербанк В последних двух случаях взнос составит 20,1%. «Тинькофф» «Альфа Банк» «Газпромбанк» «Открытие» «Совкомбанк» Банки также предлагают различные льготные программы по ипотеке. Например, для жителей Дальнего Востока процентная ставка составит 1,99%. Ранее ЦБ поднял ключевую ставку до 15% годовых. Президент Гильдии риэлторов Игорь Горский рассказал, как можно сэкономить на ипотеке при высокой ставке. По его словам, застройщики жилья будут компенсировать высокие ставки, сокращая объем строительства и предлагая новые акции. Уже сейчас IT-специалисты, жители Дальнего Востока, военнослужащие и другие категории граждан могут воспользоваться особыми условиями при покупке жилья. Для них процентная ставка по ипотеке значительно меньше.
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