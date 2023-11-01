ВТБ повышает ставки по всем вкладам и накопительным счетам

С 1 ноября в ВТБ повысились ставки по накопительным счетам. Со второго числа вырастут ставки по вкладам — в среднем на 2,5%. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
«Максимальную доходность 15% смогут получить клиенты, которые откроют накопительный счет „Сейф“ в ВТБ. По накопительному счету „Копилка“ доходность выросла до 13%», — сообщили РБК в пресс-службе ВТБ. Повышенная ставка для «Копилки» будет действовать в первые три месяца. После этого ставка снизится до 8%.
В пресс-службе отметили, что повышенная ставка по накопительным счетам будут действовать только на один вид продукта: либо к «Копилке», либо к «Сейфу». Со 2 ноября вырастут и ставки по вкладам, в среднем на 2,5%. Также повысятся и другие предложения банка.
Это произошло из-за того, что Центральный банк РФ поднял ключевую ставку. Теперь она составляет 15%. Это связано с растущей инфляцией. Сбербанк также поднял свои предложения по вкладам и накопительным счетам. Ранее регулятор поднимал ставку для того, чтобы остановить рост доллара. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что российская экономика уже прошла период адаптации. По его словам, в скором времени ожидается рост ВВП.
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