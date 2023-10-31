Сбербанк повысил ставки по вкладам

Сбербанк увеличил ставки по вкладам в рублях. Об этом сообщила пресс-служба банка. Максимальная доходность теперь достигает 14%, ранее было 12%.
«Сбербанк вновь повысил ставки по СберВкладу, вкладам „Лучший %“, „Управляй+“. Максимальную ставку — 14% годовых — предлагает вклад „Лучший %“ на 6 месяцев», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте банка. Отмечается, что ранее максимальная доходность достигала 12%.
Ранее Сбербанк увеличил минимальную ставку по ипотеке. Она теперь составляет 14,2%. Повышение ставок по ипотеке анонсировал глава Сбера Герман Греф на открытии кампуса «Школы 21». Сбербанк также отменил скидки на ставки по льготным программам ипотеки и принял решение повысить размер первоначального взноса по ним до 20,1%, передает RT.
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