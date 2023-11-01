Арестович предложил Украине откажется от территорий в обмен на вступление в НАТО

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Арестович, stock
Украина готова отказаться от утерянных территорий, заявил Алексей Арестович Фото:
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Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) предложил свой план по вступлению Украины в НАТО. По его замыслу, Киеву необходимо отказаться от территорий, которые вошли в состав РФ, чтобы страну приняли в военно-политический блок.

«Предложение коллективному Западу — мы готовы к варианту Киссинджера — требуем вступления в НАТО с обязательством не завоевывать на момент вступления упущенные территории, а добиваться их вхождения в состав Украины только политическим путем», — написал Арестович в своем telegram-канале. Экс-советник также предлагает ряд мер, включая введение чрезвычайного положения в экономике, национальной безопасности, энергетике и финансах с целью сокращения процедур и ускорения развития.

После завершения украинского конфликта, по словам американского дипломата Часа Фримана, Украине не будет разрешено вступить в НАТО, она потеряет выход к Черному морю и будет вынуждена сохранять военный нейтралитет. Фриман считает, что Украина могла бы избежать этих неблагоприятных перспектив, если бы приняла позицию нейтралитета и соблюдала Минские соглашения, чтобы сохранить территории.

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Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) предложил свой план по вступлению Украины в НАТО. По его замыслу, Киеву необходимо отказаться от территорий, которые вошли в состав РФ, чтобы страну приняли в военно-политический блок. «Предложение коллективному Западу — мы готовы к варианту Киссинджера — требуем вступления в НАТО с обязательством не завоевывать на момент вступления упущенные территории, а добиваться их вхождения в состав Украины только политическим путем», — написал Арестович в своем telegram-канале. Экс-советник также предлагает ряд мер, включая введение чрезвычайного положения в экономике, национальной безопасности, энергетике и финансах с целью сокращения процедур и ускорения развития. После завершения украинского конфликта, по словам американского дипломата Часа Фримана, Украине не будет разрешено вступить в НАТО, она потеряет выход к Черному морю и будет вынуждена сохранять военный нейтралитет. Фриман считает, что Украина могла бы избежать этих неблагоприятных перспектив, если бы приняла позицию нейтралитета и соблюдала Минские соглашения, чтобы сохранить территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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