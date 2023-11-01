Арестович предложил Украине откажется от территорий в обмен на вступление в НАТО

01 ноября 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

Украина готова отказаться от утерянных территорий, заявил Алексей Арестович Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) предложил свой план по вступлению Украины в НАТО. По его замыслу, Киеву необходимо отказаться от территорий, которые вошли в состав РФ, чтобы страну приняли в военно-политический блок. «Предложение коллективному Западу — мы готовы к варианту Киссинджера — требуем вступления в НАТО с обязательством не завоевывать на момент вступления упущенные территории, а добиваться их вхождения в состав Украины только политическим путем», — написал Арестович в своем telegram-канале. Экс-советник также предлагает ряд мер, включая введение чрезвычайного положения в экономике, национальной безопасности, энергетике и финансах с целью сокращения процедур и ускорения развития. После завершения украинского конфликта, по словам американского дипломата Часа Фримана, Украине не будет разрешено вступить в НАТО, она потеряет выход к Черному морю и будет вынуждена сохранять военный нейтралитет. Фриман считает, что Украина могла бы избежать этих неблагоприятных перспектив, если бы приняла позицию нейтралитета и соблюдала Минские соглашения, чтобы сохранить территории.

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) предложил свой план по вступлению Украины в НАТО. По его замыслу, Киеву необходимо отказаться от территорий, которые вошли в состав РФ, чтобы страну приняли в военно-политический блок. «Предложение коллективному Западу — мы готовы к варианту Киссинджера — требуем вступления в НАТО с обязательством не завоевывать на момент вступления упущенные территории, а добиваться их вхождения в состав Украины только политическим путем», — написал Арестович в своем telegram-канале. Экс-советник также предлагает ряд мер, включая введение чрезвычайного положения в экономике, национальной безопасности, энергетике и финансах с целью сокращения процедур и ускорения развития. После завершения украинского конфликта, по словам американского дипломата Часа Фримана, Украине не будет разрешено вступить в НАТО, она потеряет выход к Черному морю и будет вынуждена сохранять военный нейтралитет. Фриман считает, что Украина могла бы избежать этих неблагоприятных перспектив, если бы приняла позицию нейтралитета и соблюдала Минские соглашения, чтобы сохранить территории.