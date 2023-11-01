NYT: Зеленский обиделся на Запад из-за претензий

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Владимира Зеленского разочаровывают претензии Запада по поводу отсутствия успеха ВСУ на фронте, пишет NYT Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое разочарование в адрес Запада из-за нереалистичных ожиданий быстрого успеха на поле боя и претензий по поводу отсутствия таких результатов. Об этом пишет газета The New York Times.

«Зеленский выразил разочарование по поводу претензий со стороны Запада об отсутствии быстрого успеха Украины на фронте. Он назвал такие ожидания нереалистичными», — говорится в материале газеты. Украинский президент также выразил опасения, что медленный прогресс в борьбе с российскими силами может подорвать желание союзников Киева продолжать оказывать военную помощь.

Зеленский отметил, что усилия украинских войск недостаточно хорошо оцениваются на Западе. По мнению украинского лидера, они воспринимаются как нечто естественное, заключили в газете.

Президент Украины в последнее время выражает разочарование и чувство предательства со стороны своих западных союзников. Он утверждает, что они не оказали достаточной помощи в конфликте с РФ, оставив его без средств для победы, и лишь сфокусировались на выживании.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое разочарование в адрес Запада из-за нереалистичных ожиданий быстрого успеха на поле боя и претензий по поводу отсутствия таких результатов. Об этом пишет газета The New York Times. «Зеленский выразил разочарование по поводу претензий со стороны Запада об отсутствии быстрого успеха Украины на фронте. Он назвал такие ожидания нереалистичными», — говорится в материале газеты. Украинский президент также выразил опасения, что медленный прогресс в борьбе с российскими силами может подорвать желание союзников Киева продолжать оказывать военную помощь. Зеленский отметил, что усилия украинских войск недостаточно хорошо оцениваются на Западе. По мнению украинского лидера, они воспринимаются как нечто естественное, заключили в газете. Президент Украины в последнее время выражает разочарование и чувство предательства со стороны своих западных союзников. Он утверждает, что они не оказали достаточной помощи в конфликте с РФ, оставив его без средств для победы, и лишь сфокусировались на выживании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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