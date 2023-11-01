В России беспилотники будут отпугивать птиц у аэропортов

В России разрешат отпугивать птиц в районе аэродромов беспилотниками. Об этом говорится в новых правилах Минтранса.
«Птиц не должно быть на аэродроме на высоте до 60 метров при посадке и на высоте до 150 метров при взлете самолета. Для отпугивания птиц сотрудникам аэродрома разрешается использовать беспилотники», — говорится в приказе, который опубликован
Пугать птиц на аэродроме также разрешается с помощью трещотки, зеркальных шаров, лазеров, чучел мертвых птиц и других способов. При обнаружении пернатых взлет бортов и заход на посадку запрещен, отмечается в документе.
Ранее сообщалось, что число столкновений гражданских самолетов с птицами на территории России с начала года выросло на 82%. В Росавиации указывают, что причиной инцидентов стали недочеты в работе аэропортов и других обслуживающих полеты организаций.
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