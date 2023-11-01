01 ноября 2023

В России беспилотники будут отпугивать птиц у аэропортов

© Служба новостей «URA.RU»
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Птиц не должно быть на аэродроме на высоте до 150 метров при взлете самолета Фото:

В России разрешат отпугивать птиц в районе аэродромов беспилотниками. Об этом говорится в новых правилах Минтранса.

«Птиц не должно быть на аэродроме на высоте до 60 метров при посадке и на высоте до 150 метров при взлете самолета. Для отпугивания птиц сотрудникам аэродрома разрешается использовать беспилотники», — говорится в приказе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Пугать птиц на аэродроме также разрешается с помощью трещотки, зеркальных шаров, лазеров, чучел мертвых птиц и других способов. При обнаружении пернатых взлет бортов и заход на посадку запрещен, отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что число столкновений гражданских самолетов с птицами на территории России с начала года выросло на 82%. В Росавиации указывают, что причиной инцидентов стали недочеты в работе аэропортов и других обслуживающих полеты организаций.

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В России разрешат отпугивать птиц в районе аэродромов беспилотниками. Об этом говорится в новых правилах Минтранса. «Птиц не должно быть на аэродроме на высоте до 60 метров при посадке и на высоте до 150 метров при взлете самолета. Для отпугивания птиц сотрудникам аэродрома разрешается использовать беспилотники», — говорится в приказе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Пугать птиц на аэродроме также разрешается с помощью трещотки, зеркальных шаров, лазеров, чучел мертвых птиц и других способов. При обнаружении пернатых взлет бортов и заход на посадку запрещен, отмечается в документе. Ранее сообщалось, что число столкновений гражданских самолетов с птицами на территории России с начала года выросло на 82%. В Росавиации указывают, что причиной инцидентов стали недочеты в работе аэропортов и других обслуживающих полеты организаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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