В России беспилотники будут отпугивать птиц у аэропортов

02 ноября 2023 в 00:36 Размер текста - 17 +

Птиц не должно быть на аэродроме на высоте до 150 метров при взлете самолета Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В России разрешат отпугивать птиц в районе аэродромов беспилотниками. Об этом говорится в новых правилах Минтранса. «Птиц не должно быть на аэродроме на высоте до 60 метров при посадке и на высоте до 150 метров при взлете самолета. Для отпугивания птиц сотрудникам аэродрома разрешается использовать беспилотники», — говорится в приказе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Пугать птиц на аэродроме также разрешается с помощью трещотки, зеркальных шаров, лазеров, чучел мертвых птиц и других способов. При обнаружении пернатых взлет бортов и заход на посадку запрещен, отмечается в документе. Ранее сообщалось, что число столкновений гражданских самолетов с птицами на территории России с начала года выросло на 82%. В Росавиации указывают, что причиной инцидентов стали недочеты в работе аэропортов и других обслуживающих полеты организаций.

В России разрешат отпугивать птиц в районе аэродромов беспилотниками. Об этом говорится в новых правилах Минтранса. «Птиц не должно быть на аэродроме на высоте до 60 метров при посадке и на высоте до 150 метров при взлете самолета. Для отпугивания птиц сотрудникам аэродрома разрешается использовать беспилотники», — говорится в приказе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Пугать птиц на аэродроме также разрешается с помощью трещотки, зеркальных шаров, лазеров, чучел мертвых птиц и других способов. При обнаружении пернатых взлет бортов и заход на посадку запрещен, отмечается в документе. Ранее сообщалось, что число столкновений гражданских самолетов с птицами на территории России с начала года выросло на 82%. В Росавиации указывают, что причиной инцидентов стали недочеты в работе аэропортов и других обслуживающих полеты организаций.