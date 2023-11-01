Меликов ответил Хабибу Нурмагомедову на призыв простить участников беспорядков

Меликов отказал Хабибу Нурмагомедову прощать участников беспредела в Махачкале

02 ноября 2023 в 01:19 Размер текста - 17 +

Перед законом встанут те, кто посягал на жизнь полицейских в аэропорту Махачкалы, сказал Сергей Меликов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы будут равны перед законом, а ответственность понесут только те, кто посягнули на жизнь полицейских и устроили погромы. Так ответил глава Дагестана Сергей Меликов на заявление бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который призвал простить дагестанцев, устроивших беспредел на территории аэропорта. «Я глубоко уважаю Хабиба, я лично с ним знаком и приветствую его обращение. Но я понимаю, что он это заявление делал, прочитав некий контекст моих выступлений. Все-таки есть закон и есть ответственность, и перед законом равны и я, и вы, и те, кто был в воскресенье», — передает ТАСС слова Сергея Меликова. По его словам, перед законом встанут те, из-за которых три сотрудника полиции находятся на больничных койках. Один из представителей правоохранительных органов находится в тяжелом состоянии. «За это кто-то должен ответить. И те, кто нарушил деятельность аэропорта на сутки», — добавил глава Дагестана. Ранее Хабиб Нурмагомедов призвал не наказывать участников беспредела в аэропорту Махачкалы. Сотни жителей Дагестана устроили погромы в аэропорту в день прилета рейса из Израиля. Горожане прорвались на посадочную полосу. Из-за беспорядков на территории аэропорта пострадали порядка 20 человек.

Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы будут равны перед законом, а ответственность понесут только те, кто посягнули на жизнь полицейских и устроили погромы. Так ответил глава Дагестана Сергей Меликов на заявление бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который призвал простить дагестанцев, устроивших беспредел на территории аэропорта. «Я глубоко уважаю Хабиба, я лично с ним знаком и приветствую его обращение. Но я понимаю, что он это заявление делал, прочитав некий контекст моих выступлений. Все-таки есть закон и есть ответственность, и перед законом равны и я, и вы, и те, кто был в воскресенье», — передает ТАСС слова Сергея Меликова. По его словам, перед законом встанут те, из-за которых три сотрудника полиции находятся на больничных койках. Один из представителей правоохранительных органов находится в тяжелом состоянии. «За это кто-то должен ответить. И те, кто нарушил деятельность аэропорта на сутки», — добавил глава Дагестана. Ранее Хабиб Нурмагомедов призвал не наказывать участников беспредела в аэропорту Махачкалы. Сотни жителей Дагестана устроили погромы в аэропорту в день прилета рейса из Израиля. Горожане прорвались на посадочную полосу. Из-за беспорядков на территории аэропорта пострадали порядка 20 человек.