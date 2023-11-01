В России мигрантов обяжут покупать медстраховку детям

В России планируют ввести обязательное приобретение семьей мигранта полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) для ребенка. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова., отметив, что закон уже прорабатывается.
«Волнует вопрос оказания медпомощи детям без гражданства РФ. Прорабатываем возможность введения обязательного приобретения семьей мигранта полиса ДМС для своего ребенка», —
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметила, что Россия является гостеприимной страной с правилами, которые должны соблюдаться. «Убеждена — изменить ситуацию можно только в сотрудничестве с государствами, откуда приезжают трудовые мигранты. От этого зависит наше общее будущее», — подытожила она.
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