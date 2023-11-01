01 ноября 2023

В России мигрантов обяжут покупать медстраховку детям

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, пешеходный переход, слякоть, дети
Мигрантов обяжут приобретать медицинскую страховку для детей Фото:

В России планируют ввести обязательное приобретение семьей мигранта полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) для ребенка. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова., отметив, что закон уже прорабатывается.

«Волнует вопрос оказания медпомощи детям без гражданства РФ. Прорабатываем возможность введения обязательного приобретения семьей мигранта полиса ДМС для своего ребенка», — написала Мария Львова-Белова в своем telegram-канале.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметила, что Россия является гостеприимной страной с правилами, которые должны соблюдаться. «Убеждена — изменить ситуацию можно только в сотрудничестве с государствами, откуда приезжают трудовые мигранты. От этого зависит наше общее будущее», — подытожила она.

Ранее URA.RU писало о том, как семьи с детьми экономят на налогах. Семьи с двумя и более детьми могут не оплачивать НДФЛ при продаже жилья, а также воспользоваться другими способами сэкономить.

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В России планируют ввести обязательное приобретение семьей мигранта полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) для ребенка. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова., отметив, что закон уже прорабатывается. «Волнует вопрос оказания медпомощи детям без гражданства РФ. Прорабатываем возможность введения обязательного приобретения семьей мигранта полиса ДМС для своего ребенка», — написала Мария Львова-Белова в своем telegram-канале. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметила, что Россия является гостеприимной страной с правилами, которые должны соблюдаться. «Убеждена — изменить ситуацию можно только в сотрудничестве с государствами, откуда приезжают трудовые мигранты. От этого зависит наше общее будущее», — подытожила она. Ранее URA.RU писало о том, как семьи с детьми экономят на налогах. Семьи с двумя и более детьми могут не оплачивать НДФЛ при продаже жилья, а также воспользоваться другими способами сэкономить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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