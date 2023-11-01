В России мигрантов обяжут покупать медстраховку детям

02 ноября 2023 в 01:42 Размер текста - 17 +

Мигрантов обяжут приобретать медицинскую страховку для детей Фото: Илья Московец © URA.RU В России планируют ввести обязательное приобретение семьей мигранта полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) для ребенка. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова., отметив, что закон уже прорабатывается. «Волнует вопрос оказания медпомощи детям без гражданства РФ. Прорабатываем возможность введения обязательного приобретения семьей мигранта полиса ДМС для своего ребенка», — написала Мария Львова-Белова в своем telegram-канале. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметила, что Россия является гостеприимной страной с правилами, которые должны соблюдаться. «Убеждена — изменить ситуацию можно только в сотрудничестве с государствами, откуда приезжают трудовые мигранты. От этого зависит наше общее будущее», — подытожила она. Ранее URA.RU писало о том, как семьи с детьми экономят на налогах. Семьи с двумя и более детьми могут не оплачивать НДФЛ при продаже жилья, а также воспользоваться другими способами сэкономить.

В России планируют ввести обязательное приобретение семьей мигранта полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) для ребенка. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова., отметив, что закон уже прорабатывается. «Волнует вопрос оказания медпомощи детям без гражданства РФ. Прорабатываем возможность введения обязательного приобретения семьей мигранта полиса ДМС для своего ребенка», — написала Мария Львова-Белова в своем telegram-канале. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметила, что Россия является гостеприимной страной с правилами, которые должны соблюдаться. «Убеждена — изменить ситуацию можно только в сотрудничестве с государствами, откуда приезжают трудовые мигранты. От этого зависит наше общее будущее», — подытожила она. Ранее URA.RU писало о том, как семьи с детьми экономят на налогах. Семьи с двумя и более детьми могут не оплачивать НДФЛ при продаже жилья, а также воспользоваться другими способами сэкономить.