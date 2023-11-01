AgoraVox: Россия победит в СВО после переключения внимания Запада на Израиль

Военные действия в Газе помогут свернуть операцию Запада на Украине Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Западным политикам придется закончить конфликт на Украине, передав России все, что она захочет, дабы не понести репутационных потерь. Последние события в секторе Газа помогут этим прикрыться. С таким мнением выступил обозреватель французского издания Жюль Сейес.

«События в Газе представляют собой возможность плавно свернуть операцию Запада на Украине вдали от западных же видеокамер. Победа России могла бы произойти тихо, без особого беспокойства и потерь престижа для наших лидеров», — пишет журналист издания AgoraVox.

По словам Жюля Сейеса, ВСУ не могут вести наступление. «Организовать быструю капитуляцию можно только путем выполнения всех требований России. Это является результатом необдуманных действий Запада в 2022 году», — добавил он.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, терпят поражение. По его словам, ВС РФ в зоне спецоперации занимают более выгодные положения.