01 ноября 2023

Запад нанес смертельный удар в спину Зеленскому, переключившись на Израиль

AgoraVox: Россия победит в СВО после переключения внимания Запада на Израиль
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Разное. Москва, сша, флаг сша
Военные действия в Газе помогут свернуть операцию Запада на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западным политикам придется закончить конфликт на Украине, передав России все, что она захочет, дабы не понести репутационных потерь. Последние события в секторе Газа помогут этим прикрыться. С таким мнением выступил обозреватель французского издания Жюль Сейес.

«События в Газе представляют собой возможность плавно свернуть операцию Запада на Украине вдали от западных же видеокамер. Победа России могла бы произойти тихо, без особого беспокойства и потерь престижа для наших лидеров», — пишет журналист издания AgoraVox.

По словам Жюля Сейеса, ВСУ не могут вести наступление. «Организовать быструю капитуляцию можно только путем выполнения всех требований России. Это является результатом необдуманных действий Запада в 2022 году», — добавил он.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, терпят поражение. По его словам, ВС РФ в зоне спецоперации занимают более выгодные положения.

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Западным политикам придется закончить конфликт на Украине, передав России все, что она захочет, дабы не понести репутационных потерь. Последние события в секторе Газа помогут этим прикрыться. С таким мнением выступил обозреватель французского издания Жюль Сейес. «События в Газе представляют собой возможность плавно свернуть операцию Запада на Украине вдали от западных же видеокамер. Победа России могла бы произойти тихо, без особого беспокойства и потерь престижа для наших лидеров», — пишет журналист издания AgoraVox. По словам Жюля Сейеса, ВСУ не могут вести наступление. «Организовать быструю капитуляцию можно только путем выполнения всех требований России. Это является результатом необдуманных действий Запада в 2022 году», — добавил он. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, терпят поражение. По его словам, ВС РФ в зоне спецоперации занимают более выгодные положения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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