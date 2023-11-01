В Британии высмеяли причину гибели детей в секторе Газа

Economist: в секторе Газа погибло много детей из-за высокой рождаемости

02 ноября 2023 в 05:54 Размер текста - 17 +

На Западе объяснили большое количество погибших в Газе детей Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Британии цинично высмеяли причину гибели детей в секторе Газа. Огромные потери среди детей там связали с политикой ХАМАС по поощрению рождаемости. «Огромное число детских смертей в Газе отражает, среди прочего, ее молодую демографию. Такова демографическая политика ХАМАС», — пишет британский журнал Economist . Издание отмечает, что с 7 по 24 октября в анклаве были убиты 2 тысячи 900 детей. Это составило 40% от общего числа погибших палестинцев. Ранее посол Израиля разнес ООН после слов о гибели женщин и детей в Газе. Он заявил, что армия его страны не наносит удары по гражданскому населению. Мирное население страдает из-за того, что ХАМАС использует жителей анклавы как живой щит.

В Британии цинично высмеяли причину гибели детей в секторе Газа. Огромные потери среди детей там связали с политикой ХАМАС по поощрению рождаемости. «Огромное число детских смертей в Газе отражает, среди прочего, ее молодую демографию. Такова демографическая политика ХАМАС», — пишет британский журнал Economist. Издание отмечает, что с 7 по 24 октября в анклаве были убиты 2 тысячи 900 детей. Это составило 40% от общего числа погибших палестинцев. Ранее посол Израиля разнес ООН после слов о гибели женщин и детей в Газе. Он заявил, что армия его страны не наносит удары по гражданскому населению. Мирное население страдает из-за того, что ХАМАС использует жителей анклавы как живой щит.