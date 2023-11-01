Участники торгов оспорят отмену продажи челябинского холдинга «Здоровая ферма»

Сразу два участника торгов оспорят отмененную судом продажу агрохолдинга «Здоровая ферма» в Челябинской области. Как они 2 ноября сообщили URA.RU, ответчики по иску ожидают мотивировочную часть решения суда.
«В настоящее время компания ожидает мотивировочную часть решения Арбитражного суда Москвы. После ознакомления с ней данное решение будет оспорено в вышестоящей судебной инстанции, Девятом арбитражном апелляционном суде», — рассказали URA.RU в пресс-службе группы «Черкизово».
О том же сообщили в пресс-службе банка «Траст». В финорганизации уточнили, что в данный момент не располагают информацией о положенных в основу мотивировочной части доводах. Итоговое решение, отметили в «Трасте», будет обжаловано.
Арбитражный суд Москвы 1 ноября отменил результаты торгов по продаже агрохолдинга по иску Московской сетевой компании. Инициатор спора являлся одним из участников аукциона, но проиграл его. Заявление подано к победителю агрокомплексу «Михайловский», входящему в группу «Черкизово», а также к банку, выступавшему держателем активов, и «Российскому аукционному дому». На его площадке прошли торги.
Челябинский агрохолдинг ранее принадлежал депутату Госдумы Олегу Колесникову, но был обанкрочен и продан за четыре миллиарда рублей. Торги по реализации имущества состоялись 20 декабря 2022 года. Покупателем стал «Михайловский». В «Черкизово» весной объявили, что намерены вложить в развитие актива 3,5 млрд рублей.
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