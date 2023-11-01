Суд отменил продажу челябинской «Здоровой фермы» холдингу «Черкизово»

Арбитражный суд Москвы 1 ноября признал недействительной сделку по продаже холдинга «Здоровая ферма» (Челябинская область) компании группы «Черкизово». Как следует из данных картотеки арбитражных дел, удовлетворен иск «Московской сетевой компании».
«Судебное заседание по делу завершено. Иск удовлетворить полностью», — говорится в решении суда.
Истец добивался признания торгов недействительными. Победителем аукциона 20 декабря 2022 года был признал агрокомплекс «Михайловский» холдинга «Черкизово». Он стал одним из ответчиков по иску. Другими выступили бывший держатель активов банк «Траст» и «Российский аукционный дом», на площадке которого проходили торги.
Первоначально иск был подан в суд Санкт-Петербурга, отказавшийся накладывать на имущество обеспечение. По подсудности процесс перешел на рассмотрение в Москву. Истец являлся одним из участников торгов, но аукцион проиграл. В апреле гендиректор ПАО «Группа Черкизово» Сергей Михайлов заявил губернатору Алексею Текслеру, что холдинг в ближайшие три года намеревается инвестировать в производство 3,5 млрд рублей.
При подготовке материала URA.RU обратилось ко всем участникам спора. На момент публикации ответы получены не были.
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