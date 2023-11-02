Пермский край и Свердловская область взялись за детский туризм

Пермский край и Свердловская область разрабатывают совместные турмаршруты

02 ноября 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Для детей могут появиться маршруты, пролегающие между Пермью и Екатеринбургом Фото: Размик Закарян © URA.RU Пермский край и Свердловская область планируют объединиться и создать межрегиональные маршруты для детей в рамках проекта «Дети едут к детям», который уже опробовали пермяки. Об этом рассказал участник Детского совета по туризму Пермского края Матвей Рыжов. «Проект „Дети едут к детям“ был создан в 2021 году. Тогда все загорелись идеей создания туристического продукта, который был интересен детям, помогал им знакомиться со школьной программой в путешествиях. Были созданы проектные команды из детей, педагогов, туроператоров, вузов, как итог придумано около 70 туристических маршрутов», — пояснил молодой человек на пресс-конференции в ТАСС. Целевой аудиторией таких маршрутов являются школьник с 5 по 11 класс. Им предлагают отправиться в туры «Вечный жених Пармы», «В поисках черного золота», который рассказывает про жизнь ихтиологов и осетровую ферму, где можно попробовать черную икру, или «Пермяк — сладкие уши», где дети знакомятся с пермскими сладостями, смотрят на процесс их создания. Чтобы наладить такие же маршруты, но уже между регионами, команда Детского совета по туризму Пермского края отправилась по соседним областям и республикам. Презентации проекта «Дети едут к детям» прошли в Екатеринбурге, Ижевске, Уфе и Челябинске. «Большинство маршрутов рассчитано на два дня, путешествие по краю — это пока наше ограничение. Но если мы выйдем на межрегиональные маршруты, то их продолжительность будет увеличиваться в зависимости от взаимодействия с регионами», — рассказал Матвей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский край и Свердловская область планируют объединиться и создать межрегиональные маршруты для детей в рамках проекта «Дети едут к детям», который уже опробовали пермяки. Об этом рассказал участник Детского совета по туризму Пермского края Матвей Рыжов. «Проект „Дети едут к детям“ был создан в 2021 году. Тогда все загорелись идеей создания туристического продукта, который был интересен детям, помогал им знакомиться со школьной программой в путешествиях. Были созданы проектные команды из детей, педагогов, туроператоров, вузов, как итог придумано около 70 туристических маршрутов», — пояснил молодой человек на пресс-конференции в ТАСС. Целевой аудиторией таких маршрутов являются школьник с 5 по 11 класс. Им предлагают отправиться в туры «Вечный жених Пармы», «В поисках черного золота», который рассказывает про жизнь ихтиологов и осетровую ферму, где можно попробовать черную икру, или «Пермяк — сладкие уши», где дети знакомятся с пермскими сладостями, смотрят на процесс их создания. Чтобы наладить такие же маршруты, но уже между регионами, команда Детского совета по туризму Пермского края отправилась по соседним областям и республикам. Презентации проекта «Дети едут к детям» прошли в Екатеринбурге, Ижевске, Уфе и Челябинске. «Большинство маршрутов рассчитано на два дня, путешествие по краю — это пока наше ограничение. Но если мы выйдем на межрегиональные маршруты, то их продолжительность будет увеличиваться в зависимости от взаимодействия с регионами», — рассказал Матвей.