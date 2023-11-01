01 ноября 2023

Руководитель филиала курганской больницы уволилась после разговора с главврачом

В Курганской области уволилась заведующая филиалом межрайонной больницы
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , тонометр, медицина, кабинет врача, медик
Елена Соловьева уволилась с должности заведующей больницы в Мокроусово Фото:
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Замена главврачей в курганских больницах

Заведующая Мокроусовским филиалом межрайонной больницы №2 Елена Соловьева освобождена от руководящей должности. Это произошло после разговора с новым главврачом медучреждения Уралом Галиевым, рассказал URA.RU источник из сферы здравоохранения.

«После разговора с главврачом Уралом Галиевым Соловьева уволилась с должности руководителя Мокроусовской больницы (филиал межрайонной больницы №2). Соловьева давно работает в больнице, коллеги ее уважают и поддерживают, многие сожалеют об этом решении», — рассказал источник. По его словам, Соловьева могла не согласиться с планами руководства по возможной оптимизации в филиале.

Связаться с Еленой Соловьевой оперативно URA.RU не удалось. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что Елена Соловьева написала заявление об освобождении от должности заведующей филиалом ГБУ «Межрайонная больница №2» в селе Мокроусово по собственному желанию. «Она продолжает работать в медучреждении по основной специальности врачом-инфекционистом и врачом-педиатром. Вопрос о назначении заведующего филиалом сейчас рассматривается. Претензий к работе Соловьевой со стороны руководства не было», — сообщили в ведомстве.

В конце сентября URA.RU писало, что межрайонную больницу №2 в поселке Лебяжье Курганской области возглавил врач-невролог и бывший депутат из Оренбургской области Урал Галиев. Позже медики рассказали о распоряжении нового главврача убрать из больницы иконы, православные календари и комнатные растения. В депздраве уточнили, что Галиев распоряжений относительно икон не давал, он, напротив, с местным священником обсуждал вопрос открытия в больнице молельной комнаты.

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Заведующая Мокроусовским филиалом межрайонной больницы №2 Елена Соловьева освобождена от руководящей должности. Это произошло после разговора с новым главврачом медучреждения Уралом Галиевым, рассказал URA.RU источник из сферы здравоохранения. «После разговора с главврачом Уралом Галиевым Соловьева уволилась с должности руководителя Мокроусовской больницы (филиал межрайонной больницы №2). Соловьева давно работает в больнице, коллеги ее уважают и поддерживают, многие сожалеют об этом решении», — рассказал источник. По его словам, Соловьева могла не согласиться с планами руководства по возможной оптимизации в филиале. Связаться с Еленой Соловьевой оперативно URA.RU не удалось. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что Елена Соловьева написала заявление об освобождении от должности заведующей филиалом ГБУ «Межрайонная больница №2» в селе Мокроусово по собственному желанию. «Она продолжает работать в медучреждении по основной специальности врачом-инфекционистом и врачом-педиатром. Вопрос о назначении заведующего филиалом сейчас рассматривается. Претензий к работе Соловьевой со стороны руководства не было», — сообщили в ведомстве. В конце сентября URA.RU писало, что межрайонную больницу №2 в поселке Лебяжье Курганской области возглавил врач-невролог и бывший депутат из Оренбургской области Урал Галиев. Позже медики рассказали о распоряжении нового главврача убрать из больницы иконы, православные календари и комнатные растения. В депздраве уточнили, что Галиев распоряжений относительно икон не давал, он, напротив, с местным священником обсуждал вопрос открытия в больнице молельной комнаты.
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